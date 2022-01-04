Кондитер из Краснодара удивляет клиентов необычным дизайном тортов

Жительница Краснодара Санджа Османова с детства мечтает открыть свою кондитерскую. Пока девушка нарабатывает необходимый опыт на домашней кухне: тренируется готовить необычные сладости, рецепты и дизайн которых придумывает сама.

«Все началось еще два года назад где-то. Я просто вела обычный фудблог у себя на странице в Instagram, готовила обычную еду, не тортики, просто любила готовить. Потом как-то подписалась на одну девушку, она тоже кондитер. Я смотрю: она готовит такие красивые торты, так все вкусно и красиво выглядит, и я тоже захотела попробовать сделать», — поделилась Санджа.

В ее списке фирменных блюд уже несколько необычных тортов, многие их которых не всегда выглядят аппетитно: внешне десерты выглядят как бутылка молока, книга, стаканчик кофе и пачка овсянки.

«Торт в виде стаканчика кофе. Это был необычный торт, и я заметила, что другие кондитеры, посмотрев мое видео, начали тоже точно такое же делать. Если честно, меня радует, что люди начали повторять», — призналась кондитер

Первыми тортами собственного производства Санджа угощала друзей и родственников. Их положительные отзывы вдохновили начинающего кондитера печь десерты на заказ. О своем творчестве девушка рассказывает в блогах в Instagram и TikTok: один из ее видеороликов набрал в соцсетях более шести миллионов просмотров.