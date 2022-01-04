Король Марокко прекратил полномочия послов в Алжире и Иране

Рабат, 4 января. Король Марокко Мухаммед VI прекратил полномочия послов в Алжире и Иране на фоне дипломатической напряженности между государствами.

Согласно сообщению, опубликованному на прошлой неделе в Официальном вестнике королевства, обязанности представителя североафриканского государства в АНДР прекращены по указанию монарха. Решение вступило в силу с 14 декабря.

Шаг последовал спустя более трех месяцев эскалации напряженности между двумя странами. В конце августа министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра объявил о разрыве связей с соседом из-за продолжающихся провокаций со стороны Рабата.

Тогда же временный поверенный Хасан Абдель Халик, занимавший пост с октября 2016-го, с дипломатической делегацией вернулся в Марокко. Однако МИД королевства охарактеризовал решение властей АНДР о прекращении дипломатических отношений как «одностороннее» и «совершенно необоснованное».

Федеральное агентство новостей /

В минувшем месяце по указанию Мухаммеда VI также завершилась работа посла в Иране Хасана Хами. В мае 2018 года Рабат прекратил связи с исламской республикой, обвинив ливанскую «Хезболлу» в военных контактах с Фронтом ПОЛИСАРИО. Координация осуществлялась через посольство Тегерана в Алжире. Рабат такие действия счел угрозой для своей безопасности и стабильности.

Неделей ранее специальный посланник АНДР Амар Белани раскритиковал включение территории Западной Сахары в карту Марокко. Информацию об одобрении границ секретариатом Лиги арабских государств он назвал «вопиющей дезинформацией».