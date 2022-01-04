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Вице-президент пиротехнической ассоциации рассказал о новогодних фейерверках
Общество
Вице-президент пиротехнической ассоциации рассказал о новогодних фейерверках
 /  Олег Комиссаров

Конфликт между противниками и сторонниками любительских праздничных фейерверков длится уже не первый год. О своем видении этой проблемы корреспонденту ФАН рассказал вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

Поводом для написания данного материала послужила публикация в одном из сетевых сообществ, автор которой призвал читателей воздержаться от новогодних дворовых салютов, обосновав свои слова нервным отношением к фейерверкам домашних животных:

«Уважаемые соседи, хватит, пожалуйста, пускать салюты во дворах под окнами. Собакам нервы делать, пожалейте братьев наших меньших».

Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин в беседе с ФАН озвучил свою профессиональную точку зрения по данному поводу и рассказал, к чему иногда приводят подобные протесты:

«В одном из пабликов болгарского Facebook была история про то, как перед Новым годом фонд «Четыре лапы» развернул широкую кампанию против фейерверков. В итоге это обернулось только ростом продаж салютов».

Сами же призывы к отказу от фейерверков эксперт назвал «совершенно нормальным явлением».

«Есть люди, которые любят фейерверки, есть люди, которые их не любят. Есть те, которые выступают за запрет продажи алкоголя перед праздником. Это нормальное такое явление, я считаю! По крайней мере, это все поводы для дискуссий за новогодним застольем. По крайней мере, члены нашей ассоциации делают все для того, чтобы это было безопасней для людей и для природы. Ведь фейерверки существуют намного дольше, чем аргументы их противников», — отмечает собеседник ФАН.

Также эксперт затруднился с ответом на вопрос, какие суммы тратят россияне на новогоднюю пиротехнику, но отметил, что объем продаж в декабре каждого года составляет не менее 50% от общегодового, а продажи именно 31 декабря — не менее 16% от тех же общегодовых сумм.

Ранее ФАН рассказывал, что сотрудники новороссийской службы спасения помогли напуганной собаке выбраться из ливневки. Животное пыталось спрятаться от шума салютов.

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салют фейерверк
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