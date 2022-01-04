Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 15:59
15:59
Экономика
Средняя цена барреля нефти марки Urals достигла трехлетнего максимума в 2021 году
15:57
Весь мир
Восемь человек погибли в результате сильных наводнений в Иране
15:57
Шоу-бизнес
Волочкова улетела на Мальдивы с возлюбленным, которого встретила на «Давай поженимся!»
15:55
Политика
Политолог Камкин заявил о влиянии «фактора Бербок» на отношения России и Германии
15:54
Общество
Первый случай заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон» обнаружили в Нижегородской области
15:53
Спорт
Первая ракетка мира Джокович выступит на Открытом чемпионате Австралии
15:43
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом на трассе в Ленобласти
15:43
Экономика
Минпромторг ждет снижения темпов роста цен на новые автомобили
15:43
Происшествия
В Ивановской области обнаружили тела четырех человек в закрытой изнутри квартире
15:41
Армия
Пентагону запретили наказывать военнослужащих за отказ прививаться от COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Елена Блиновская оправдалась за поведение на интервью у Ксении Собчак

Шоу-бизнес
Елена Блиновская оправдалась за поведение на интервью у Ксении Собчак
instagram.com  /  @elena_blinovskaya

Москва, 4 января. Создательница «Марафона желаний» и блогер Елена Блиновская объяснила, почему демонстрировала недовольство на интервью у журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Instagram-коуч считает, что светская львица сама спровоцировала ее на такое поведение.

После выхода интервью многие зрители раскритиковали тренера личностного роста, поскольку она показалась им грубой, хамоватой и высокомерной. Однако Блиновская сообщила в Instagram Stories, что разозлилась, так как Собчак опоздала на интервью больше, чем на час.

«А я ненавижу такое!!!» — оправдалась блогер.

По словам создательницы «Марафона желаний», интервью проходило на территории отеля, в котором жили они с телеведущей, поэтому героиня пришла на съемку вовремя. После часа ожидания Instagram-коуч начала угрожать съемочной команде, что уйдет, если «блондинка в шоколаде» не появится через десять минут. В итоге ведущая появилась через пять минут после этого, и интервью все же состоялось.

Елена Блиновская оправдалась за поведение на интервью у Ксении Собчак
Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Как утверждает Блиновская, в то время, когда должна была начаться беседа, Собчак еще спала. Блогер узнала это от своего визажиста, которая делала макияж светской львице перед интервью.

«И, конечно, это не все, что меня выводило, но достаточно. Остальное точно между нами с ней теперь уж, иначе выглядит уже не как объяснение, а как оправдание», — подытожила тренер личностного роста.

Среди раскритиковавших Блиновскую после интервью была и актриса Наталья Рудова. Она назвала создательницу «Марафона желаний» неуравновешенной после просмотра выпуска.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Елена Блиновская оправдалась за поведение на интервью у Ксении Собчак
собчак знаменитости блиновская
Комментировать