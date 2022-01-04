Елена Блиновская оправдалась за поведение на интервью у Ксении Собчак

Москва, 4 января. Создательница «Марафона желаний» и блогер Елена Блиновская объяснила, почему демонстрировала недовольство на интервью у журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Instagram-коуч считает, что светская львица сама спровоцировала ее на такое поведение.

После выхода интервью многие зрители раскритиковали тренера личностного роста, поскольку она показалась им грубой, хамоватой и высокомерной. Однако Блиновская сообщила в Instagram Stories, что разозлилась, так как Собчак опоздала на интервью больше, чем на час.

«А я ненавижу такое!!!» — оправдалась блогер.

По словам создательницы «Марафона желаний», интервью проходило на территории отеля, в котором жили они с телеведущей, поэтому героиня пришла на съемку вовремя. После часа ожидания Instagram-коуч начала угрожать съемочной команде, что уйдет, если «блондинка в шоколаде» не появится через десять минут. В итоге ведущая появилась через пять минут после этого, и интервью все же состоялось.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Как утверждает Блиновская, в то время, когда должна была начаться беседа, Собчак еще спала. Блогер узнала это от своего визажиста, которая делала макияж светской львице перед интервью.

«И, конечно, это не все, что меня выводило, но достаточно. Остальное точно между нами с ней теперь уж, иначе выглядит уже не как объяснение, а как оправдание», — подытожила тренер личностного роста.

Среди раскритиковавших Блиновскую после интервью была и актриса Наталья Рудова. Она назвала создательницу «Марафона желаний» неуравновешенной после просмотра выпуска.