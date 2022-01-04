Гендиректор Uniper Маубах: сертификация «СП-2» завершится к середине 2022 года

Берлин, 4 января. Процедура сертификации газового провода «Северный поток — 2» должна закончиться к началу второй половины текущего года, предположил руководитель энергетической компании Uniper из ФРГ Клаус-Дитер Маубах. Об этом передает Reuters.

Представители Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) ранее заявили, что не будут принимать решения по «СП-2» в первые шесть месяцев 2022 года. Маубах в ответ заметил, что проверка документов газопровода идет в соответствии с планами и завершится к середине текущего года. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» мог бы облегчить ситуацию с ценами на европейском газовом рынке, который испытает нехватку энергоресурса.

Похожего мнения придерживается и председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер. Он ранее сообщил, что «СП-2» полностью готов начать экспортные поставки голубого топлива из РФ в Европу.