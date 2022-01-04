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Минобороны РФ: новый зенитно-ракетный полк с комплексами «Панцирь-С» сформируют в Хакасии

Армия
Минобороны РФ: новый зенитно-ракетный полк с комплексами «Панцирь-С» сформируют в Хакасии
vitalykuzmin.net  /  Vitaly Kuzmin / CC BY-NC-ND 4.0

Екатеринбург, 4 января. В Республике Хакасия в течение 2022 года будет образован новый зенитный ракетный полк для усиления региональной противовоздушной обороны.

Новое соединение будет оснащено зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С», информирует пресс-служба Центрального военного округа.

«В состав вооружения комплекса входят два 30-мм двухствольных зенитных автомата 2А38М (дальность и высота поражения воздушной цели — 4 и 3 километра соответственно), а также 12 готовых к пуску зенитных управляемых ракет (дальность и высота поражения воздушной цели — 20 и 15 километров соответственно)», — сообщается в опубликованном релизе.

Представители ЦВО подчеркнули, что расчеты ЗРПК «Панцирь-С» смогут обеспечить надежную защиту военных, промышленных и административных объектов Хакасии от самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых ракет и другого высокоточного оружия.

Ранее стало известно о начале боевого дежурства комплексов «Панцирь-С» в Ленинградской области.

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цво панцирь-с зрпк
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