Катастрофическое нашествие медведей, волков и кабанов становится проблемой городов в России

Биолог Павел Глазков рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о причинах участившихся заходов диких зверей на окраины Санкт-Петербурга и объяснил, почему не стоит убегать от них в лесу и прикармливать на остановках.

По словам охотоведа, проблема участившихся заходов зверей в населенные пункты актуальна для всей России. Связано это как ростом популяции диких зверей, так и плохой работой служб, которые должны оперативно реагировать на появление диких зверей в местах проживания людей, в особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

«К сожалению, в России недостаточно оперативно реагируют определенные службы в случае, когда медведи начинают заходить в населенные пункты. Проблема в том, что медведи стали заходить в населенные пункты, которые относятся к особо охраняемым природным территориям. Если бы это было не ООПТ, то лицензия на добычу медведя выписывается достаточно оперативно, и хищник отстреливается. Почему я так радикально настроен в этом вопросе, хотя люблю и охраняю дикую природу? С моей точки зрения, когда на весах стоит жизнь человека и жизнь дикого зверя, тут даже не надо весы доставать, и так все понятно», — прокомментировал Павел Глазков.

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В то же время по действующему законодательству владелец частного дома на окраине леса в ООПТ, к которому в гости повадился медведь, не имеет права стрелять в него из своего ружья, поскольку такой медведь находится под охраной государства. И если, спасая свою жизнь, он все-таки убьет медведя, ему придется как минимум заплатить миллионный штраф, если не удастся доказать факт самозащиты. В противном случае стрелку может грозить уголовная статья.

«У нас животный мир принадлежит государству, ты будешь отвечать вплоть до уголовной ответственности», — пояснил эксперт.

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Некоторые люди, по словам охотоведа, начинают стрелять в воздух. Медведь вначале уходит, но потом может привыкнуть и перестать обращать внимание на выстрелы. Если вы хотите сохранить животному жизнь, но слишком частые его визиты вас беспокоят, эксперт рекомендует попробовать его усыпить и отвезти от своего дома километров на 500. Только в таком случае нужно хорошо рассчитать снотворное, чтобы, с одной стороны, не переборщить, иначе он вообще не проснется, с другой стороны — ввести ее не слишком мало, иначе он проснется рано и доставит вам много хлопот.

«Тут будет реальная катастрофа», — отметил Павел Глазков.

При встрече в лесу с диким зверем — лосем, кабаном, медведем — охотовед рекомендует не бежать от него, поскольку это может спровоцировать зверя на преследование, а остановиться и постараться увеличить себя в размере. Например, можно снять свою куртку и поднять ее над головой, поднять также можно корзинку или ведерко. По словам Павла Глазкова, дикие звери видят очертания, поэтому большой размер может их отпугнуть. Кричать эксперт не рекомендует, лучше начать спокойно разговаривать со зверем, как говорили в старину, попробовать «уболтать его». И тихонько постараться от него удалиться. Можно, конечно, забраться на дерево при виде зверя, но это удается далеко не всем, к тому же долго на дереве не просидишь, отметил эксперт.

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Вообще, в лесу надо стараться говорить громко, советует Павел Глазков. Звери имеют четкий слух, медведи, по его словам, слышат человека на расстоянии 3 км. Несмотря на то, что медведь — хищник по своей натуре, на 70% питается растительной пищей. Остальную часть его рациона составляют падаль и мышевидные грызуны.

«Кабана или лося добыть для него — уже в какой-то степени событие», — пояснил охотовед.

На людей медведь нападет редко, если появляется медведь, который начинает нападать на грибников, это, по его словам, опаснейшая ситуация.

«Если медведи поставят цель питаться грибниками, они легко эту цель достигнут. Поэтому лучше, конечно, до этого не доводить», — отметил Павел Глазков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ситуация с волками, по словам эксперта, в Ленинградской области находится под контролем. Их популяция в области составляет около 500 особей. И если из-за миграции из соседних регионов волков становится больше, их оперативно отстреливают. Если волки появляются в границах населенных пунктов, то нападают они в основном на собак, которые для них являются легкой добычей. Но происходит это довольно редко.

«Волков добыть очень сложно. И тут как раз вся надежда на охотников. В феврале начнутся массовые облавные охоты — знаменитые охоты с флажками», — рассказал Павел Глазков.

Среди других животных, которые заходят в населенные пункты, эксперт назвал лис, енотовидных собак, кабанов и зайцев. Приходят они с одной целью — за едой. В связи с этим он рекомендует не подкармливать лисиц, которые быстро привыкают к прикормке, но для человека опасны, потому что переносят бешенство.

Привлекает животных, особенно кабанов, большое количество мусорных свалок на окраине Санкт-Петербурга. В связи с этим стоит скорее решить вопросы ликвидации несанкционированных свалок в черте города и строительства мусороперерабатывающих заводов.

Охотовед прокомментировал также предложение некоторых представителей РПЦ запретить вообще охоту в РФ.

«Это абсолютно дилетантское высказывание. На Руси всегда традиционной была охота. И несмотря на то, что сейчас мы живем в XXI веке, я знаю массу семей и в Псковской области, и в Новгородской, и в Ленинградской, и в Челябинской (я родом с Челябинска), жизнь которых зависит от охоты и от рыбалки. То есть это промысел. Надо не забывать, что у нас только в Ленинградской области легально добывается 300-350 медведей, порядка 2 тыс. лосей. Охотник покупает лицензию, платит государственную пошлину, на эти деньги поддерживается охотничье хозяйство. На эти взносы содержатся охотоведы, содержатся егеря — люди, которые уже дополнительно охраняют животный мир», — заявил Павел Глазков.

По его словам, если законодательно запретить охоту, будет уничтожена целая отрасль народного хозяйства. Кроме того, увеличится количество браконьеров, которые нанесут большой урон популяции диких животных, считает Павел Глазков.