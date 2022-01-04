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ARD: «зеленые» готовы поддержать второй президентский срок Штайнмайера в Германии
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ARD: «зеленые» готовы поддержать второй президентский срок Штайнмайера в Германии

  /   Обновлено: 04 января 2022 14:16
Политика
ARD: «зеленые» готовы поддержать второй президентский срок Штайнмайера в Германии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 4 января. Немецкая партия «Союз-90»/«зеленые» готова поддержать кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера и открыть ему путь ко второму президентскому сроку, сказано в сообщении телеканала ARD.

До этого Штайнмайера поддержали представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ). «Зеленые» не спешили озвучивать свою позицию относительно кандидатуры на пост президента, поскольку изначально хотели видеть женщину во главе страны.

Ожидается, что Федеральное собрание изберет Франка-Вальтера Штайнмайера на второй президентский срок 13 февраля.

Депутаты бундестага ранее избрали Олафа Шольца новым канцлером Германии. За его кандидатуру проголосовали 395 парламентариев.

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