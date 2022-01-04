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Российская лыжница Непряева впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»
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Российская лыжница Непряева впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»

  /   Обновлено: 04 января 2022 14:16
Спорт
Российская лыжница Непряева впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»
instagram.com  /  @natali_nepryaeva

Валь-ди-Фьемме, 4 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете престижной многодневки «Тур де Ски».

Наталья Непряева 4 января стала первой российской лыжницей, одержавшей победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски». В заключительной гонке, состоявшейся в итальянском Валь-ди-Фьемме, спортсменка из РФ заняла четвертое место. Этот результат позволил Непряевой удержать лидерство в общем зачете. Лыжница из России поднималась на пьедестал в трех женских гонках «Тур де Ски» из шести.

Накануне Непряева заняла первое место в женском масс-старте на третьем этапе многодневки. Российская лыжница преодолела десятикилометровую дистанцию в Валь-ди-Фьемме за 29 минут 51,3 секунды.

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