Российская лыжница Непряева впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, 4 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в общем зачете престижной многодневки «Тур де Ски».

Наталья Непряева 4 января стала первой российской лыжницей, одержавшей победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски». В заключительной гонке, состоявшейся в итальянском Валь-ди-Фьемме, спортсменка из РФ заняла четвертое место. Этот результат позволил Непряевой удержать лидерство в общем зачете. Лыжница из России поднималась на пьедестал в трех женских гонках «Тур де Ски» из шести.

Накануне Непряева заняла первое место в женском масс-старте на третьем этапе многодневки. Российская лыжница преодолела десятикилометровую дистанцию в Валь-ди-Фьемме за 29 минут 51,3 секунды.