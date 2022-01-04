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В Казахстане демонстранты начали переговоры с правительственной комиссией

Политика
В Казахстане демонстранты начали переговоры с правительственной комиссией
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Нур-Султан, 4 января. Казахские демонстранты из Мангистауской области, выступающие за снижение цены на газ, начали переговоры с представителями правительственной комиссии. Об этом проинформировала пресс-служба кабинета министров республики.

Инициативная группа из числа граждан Казахстана, выступающих против высокой стоимости сжиженного газа, начала встречу со специальной комиссией.

«Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности», — сказано в сообщении.

Жители Казахстана ранее вышли на улицы городов и потребовали от властей страны снизить цену на сжиженный газ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев призвал демонстрантов проявить ответственность.

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Казахстан газ митинги
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