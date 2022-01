Боевики FARC и ELN вступили в бой на границе Колумбии и Венесуэлы

Богота, 4 января. По меньшей мере 24 человека погибли в ходе столкновений между диссидентами «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) и ополченцами «Армии национального освобождения» (ELN) в трех муниципалитетах департамента Араука. Об этом сообщает министр обороны Диего Молано.

Чиновник подчеркнул, что число смертей может достигнуть 50. Среди погибших были диссиденты FARC, ELN, а также их сторонники, ополченцы и гражданское население.

COLOMBIA;



At Least 23 People Dead As Fighting Between Rebel Groups ELN & FARC Intensified Over The Weekend, Defense Minister Confirms.



