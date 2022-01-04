Боевики FARC и ELN вступили в бой на границе Колумбии и Венесуэлы

Богота, 4 января. По меньшей мере 24 человека погибли в ходе столкновений между диссидентами «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) и ополченцами «Армии национального освобождения» (ELN) в трех муниципалитетах департамента Араука. Об этом сообщает министр обороны Диего Молано.

«2 января мы получили новость об убийстве 17 человек. Однако после этого поступило все больше сообщений, и сейчас, по официальным данным, погибло уже 24 человека», — заявил представитель мэрии Таме Хуан Карлос Вильяте.

Чиновник подчеркнул, что число смертей может достигнуть 50. Среди погибших были диссиденты FARC, ELN, а также их сторонники, ополченцы и гражданское население.

COLOMBIA;



At Least 23 People Dead As Fighting Between Rebel Groups ELN & FARC Intensified Over The Weekend, Defense Minister Confirms.



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????????????????????????????????:Musalia |Eldoret |M-PESA |Chicken Inn |Somalia |DP Ruto |Raila Odinga |Uhuru | pic.twitter.com/S60mOZWgnA — Channel 54 News (@Channel54News) January 4, 2022

Столкновения начались на выходных в приграничном с Венесуэлой штате, в городах Таме, Фортул, Саравена и Араукита. Противостояние вооруженных группировок обусловлено борьбой за контроль над незаконной экономикой, включая наркоторговлю. По информации обмдусмена, по причине роста насилия также произошло насильственное перемещение 12 семей.

«Все началось после операций ELN в населенных пунктах, где они приступили к задерживанию людей и убийствам», — отметил Вильяте.

По информации Управления народного защитника, «за последние несколько дней были зарегистрированы убийства, угрозы, незаконные задержания, массовые перемещения и высокий риск насильственных переселений в приграничных муниципалитетах, особенно в Таме, Фортуле, Саравене и Арауките».

Сопротивление между членами ELN и FARC началось в 2000-е года в штате Апуре. По данным Human Rights Watch, когда в 2010 боевые действия завершилась, более 58 тысяч человек были перемещены, по меньшей мере 868 мирных граждан были убиты.

Еще 5000 человек покинули Апуре в конце марта 2021 года из-за столкновений между колумбийской и венесуэльской армиями.