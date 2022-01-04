Звезда «Универа» Андрей Гайдулян удивил поклонников лишним весом

Москва, 4 января. Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян поделился с поклонниками честным фото, на котором предстал практически без одежды. Подписчики актера были удивлены, заметив, что он набрал лишний вес.

Гайдулян опубликовал в Instagram снимок, который, судя по всему, был сделан в новогоднюю ночь. На фото актер позирует на фоне елки с голым торсом, при этом в руках у него бутылка игристого вина.

«6:30 утра, мне крайне хорошо, есть еще целая «Вдова» (речь идет о марке шампанского. — Прим. ФАН), и я не планирую останавливаться! Остановки нет в моих планах!!! С Новым годом, крошки», — поздравил поклонников артист.

Prt Scr instagram.com / @gaydulyan

Однако домашний снимок Гайдуляна вызвал негативную реакцию у многих его подписчиков. Комментаторы обратили внимание на фигуру актера и призвали его заняться борьбой с лишним весом. По мнению этих пользователей, артист сильно располнел.

«Лучше бы в спортзал походил»; «Сколько сала!»; «После шести не ешь, и все будет ок»; «Ты когда похудеешь?»; «Похудеть надо», — написали поклонники.

При этом нашлись подписчики, которые встали на защиту Гайдуляна. Они похвалили его за смелость и честное фото без прикрас.

Ранее Андрей Гайдулян принимал участие в съемках шоу «Звезды в Африке». Коллега актера по «Универу» Стас Ярушин плел против него интриги на проекте.