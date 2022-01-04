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Звезда «Универа» Андрей Гайдулян удивил поклонников лишним весом

  /   Обновлено: 04 января 2022 14:01
Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян удивил поклонников лишним весом
instagram.com  /  @gaydulyan

Москва, 4 января. Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян поделился с поклонниками честным фото, на котором предстал практически без одежды. Подписчики актера были удивлены, заметив, что он набрал лишний вес.

Гайдулян опубликовал в Instagram снимок, который, судя по всему, был сделан в новогоднюю ночь. На фото актер позирует на фоне елки с голым торсом, при этом в руках у него бутылка игристого вина.

«6:30 утра, мне крайне хорошо, есть еще целая «Вдова» (речь идет о марке шампанского. — Прим. ФАН), и я не планирую останавливаться! Остановки нет в моих планах!!! С Новым годом, крошки», — поздравил поклонников артист.

Звезда «Универа» Андрей Гайдулян удивил поклонников лишним весом
Prt Scr instagram.com / @gaydulyan

Однако домашний снимок Гайдуляна вызвал негативную реакцию у многих его подписчиков. Комментаторы обратили внимание на фигуру актера и призвали его заняться борьбой с лишним весом. По мнению этих пользователей, артист сильно располнел.

«Лучше бы в спортзал походил»;

«Сколько сала!»;

«После шести не ешь, и все будет ок»;

«Ты когда похудеешь?»;

«Похудеть надо», — написали поклонники.

При этом нашлись подписчики, которые встали на защиту Гайдуляна. Они похвалили его за смелость и честное фото без прикрас.

Ранее Андрей Гайдулян принимал участие в съемках шоу «Звезды в Африке». Коллега актера по «Универу» Стас Ярушин плел против него интриги на проекте.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Универа» Андрей Гайдулян удивил поклонников лишним весом
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