Кровавый уикенд: жертвами новогодних праздников в США стали более 80 человек

Новый год в Соединенных Штатах отмечается ничуть не меньше, чем Рождество, — но как показывает практика, праздники не могут заставить американцев отложить в сторону огнестрельное оружие. Начало 2022 года ознаменовалось для Соединенных Штатов очередным всплеском вооруженного насилия, в результате которого по меньшей мере 85 человек были убиты, более 200 получили ранения.

О самых громких перестрелках первого в новом году уикенда — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

Как минимум шесть человек были убиты в новогодние выходные в Чикаго. Еще 25 получили ранения. Полиция сообщает, что трем жертва перестрелок нет 18 лет, в том числе 12-летнему ребенку, который был застрелен в районе Энглвуд.

Согласно информации, предоставленной полицейским департаментом, мальчик получил смертельное ранение вечером в воскресенье, когда вместе с несколькими взрослыми находился в доме на Саут-Абердин-стрит. Около 23:25, один из мужчин, находившихся в доме, выстрелил из пистолета, попав 12-летнему Марселу В. в грудь.

Marcel Wilson was shot in the chest by someone he knew and died of his injuries after being taken to Comer Children's Hospital, police said. https://t.co/9BaLhk0Jq2 — South Side Patch (@SouthSidePatch) January 3, 2022

Мальчик в критическом состоянии был доставлен в детскую больницу Комера, где позже скончался. В настоящее время полиция установила личность стрелка, ведется его розыск.

В пятницу вечером в районе Грешэм был застрелен 18-летний молодой человек. Он получил огнестрельное ранение шеи в ходе нападения неизвестного преступника во время прогулки по Саут-Парнелл авеню.

Fatal shooting, final Chicago homicide of 2021



7900 block of South Parnell Avenue pic.twitter.com/vxYAu7ZZ6o — john j. kim (@jkimpictures) January 1, 2022

Полиция сообщила, что мужчина был доставлен в больницу святого Бернарда, врачи которой констатировали смерть.

Около 5:30 утра в субботу на Саут-Бишоп-стрит было обнаружено тело 22-летнего мужчины с огнестрельным ранением в спину. Пострадавший был доставлен в больницу, где он был объявлен мертвым.

Спустя несколько часов на Норт-Хэмлин-авеню было обнаружено тело женщины неопределенного возраста. Сообщается, что пострадавшая умерла на месте происшествия в результате огнестрельного ранения головы.

Пенсильвания

Полиция Филадельфии сообщает, что в результате уличной стрельбы по меньшей мере три человека были застрелены, девять получили ранения в первый день 2022 года.

14 people have already been shot in Philadelphia in 2022. 562 people lost their lives in 2021. Officials believe majority of the shooting are retaliation. pic.twitter.com/XcXBpGxprn — RNB Philly (@rnbphilly) January 3, 2022

Три перестрелки произошли на севере города в ночь на субботу. Официальные лица сообщают, что пять жертв стрельбы были найдены в районе Сесил Мур около 2 часов ночи. Все пятеро пострадавших были доставлены в больницу университета Темпл, где двое пострадавших вскоре скончались от полученных ранений.

Breaking UPDATE: WATCH Philadelphia’s latest mass shooting. See extreme level of Gun Violence SIX gunman pull up,hop out of van & ALL SIX shoot at group on Germantown Ave corner, & then some in other group shoot back. 8 guns fired ⁦@PhillyPolice⁩ say ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/KL5ZyTp2Tz — Steve Keeley (@KeeleyFox29) December 31, 2021

6 hurt after more than 80 shots fired in Philadelphia shooting caught on... https://t.co/jmSl0FcivM via @YouTube — Tamika H (@nicoleT1harris) January 3, 2022

Еще один случай стрельбы произошел в нескольких кварталах от кампуса университета Темпл. По информации, предоставленной официальными лицами, жертвами стали участники новогодней вечеринки, которые в момент, когда раздались выстрелы, расходились по домам.

16-Year-Old Byron Thompson Killed In New Year’s Day Shooting Near Temple University: Philadelphia Police https://t.co/wr3lnoPwhm — News Null (@NewsNull) January 3, 2022

Полиция сообщает, что мужчина и две женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены на Ист-Луррей-стрит около 1:30 ночи. Официальные лица утверждают, что пострадавший мужчина скончался от полученных ран, в то время как две женщины находятся в стабильном состоянии. Следователи утверждают, что предполагаемый преступник находился на одной вечеринке с жертвами.

Еще три человека были расстреляны в Северной Филадельфии. Полиция сообщает, что офицеры прибыли по вызову на пересечение 8-й и Камбрия-стрит, где и обнаружили жертв стрельбы.

Уровень вооруженного насилия в городе остается стабильно высоким на протяжении последних нескольких лет.

In one place: Official 2021 Philadelphia data through 12/31 on shooting victims, fatal shootings, demographics, total homicides, gunpoint robberies and aggravated assaults with guns, with links to open data sources: https://t.co/Hi9MNk1kH1 — The Philadelphia Center for Gun Violence Reporting (@pcgvr) January 4, 2022

Джорджия

В городе Саванна в минувшие выходные было также «жарко»: в течение уикенда здесь произошло пять перестрелок, в результате которых было ранено по крайней мере семь человек.

Первые два случая произошли в канун Нового года примерно в одно и то же время.

Два человека получили ранения в результате стрельбы на Эмеральд-драйв. Департамент полиции Саванны сообщает, что около 23 часов огнестрельноеи ранение получил мужчина, выпущенная пуля также задела подростка. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Никаких дополнительных подробностей обнародовано не было, полицейское управление ведет расследование случившегося.

Savannah Police are investigating a shooting that left two people, including a juvenile, injured Friday night. -> https://t.co/KM2UyIXHJO — wtoc11 (@WTOC11) January 1, 2022

Одновременно в Мемориальную больницу поступил мужчина с огнестрельным ранением ноги. Согласно заявлению полиции, следователям предстоит определить где произошла стрельба.

В результате двух перестрелок, произошедших рано утром в воскресенье, два человека получили ранения, не представляющие угрозы для жизни. Полицейский департамент сообщает, что около полуночи на Уэст-Бротон-стрит был ранен мужчина. Полиция сообщает, что он был доставлен в больницу с ранением ноги.

Примерно в то же время женщина на Монтгомери-стрит огнестрельное ранение ноги получила женщина. В настоящее время она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Полиция расследует оба случая стрельбы.

2 injured in separate downtown Savannah shootings early Sunday morning [Fair amount of shooting in Savannah for size. Why?] https://t.co/5WLgFn34lO — @bohemianglytz #independent (@bohemianglytz) January 3, 2022

Перестрелки на Уэст-Бротон и Монтгомери-стрит, которые произошли с разницей всего в несколько минут, случились неподалеку от одного из самых оживленных туристических районов города, что вызвало тревогу у владельцев бизнеса. Многие из них были вынуждены установить дополнительную сигнализацию из-за высокого уровня преступности, который наблюдается в Саванне в последнее время.

«Не хочется так начинать год», — говорит Мэтт Джонс, сотрудник ресторана The Fitzroy.

Миссисипи

Полицейское управление Галфпорта сообщает, что три человека были убиты и еще четверо получили ранения в канун Нового года после того, как на уличной вечеринке в общине Гастон Пойнт произошла стрельба.

“3 dead, 4 injured in Gulfport New Year’s Eve party shooting” https://t.co/XI6U2SEgM3 — Alisha’s Eternal Cubby (@ProfPlatypus) January 3, 2022

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на Льюис-авеню после того, как между участниками вечеринки вспыхнула драка.

"Gulfport police said the shooting happened after a fight broke out and multiple people opened fire on a crowd using assault rifles and handguns."https://t.co/VGDxNEu5rb — Socially Distanced (@acamar704) January 3, 2022

Полиция установила, что в ходе перестрелки, в которой принимали участие несколько человек, было сделано по меньшей мере 50 выстрелов, в результате чего шесть мужчин и одна женщина получили огнестрельные ранения. 23-летний Кори Д., 28-летний Седрик М. и 22-летний Обри Л. скончались от полученных ранений.

Сообщается, что позже мужчина, который находился в больнице в критическом состоянии, скончался, увеличив количество погибших до четырех.

A 4th victim has now died from injuries suffered in the shooting at a New Year’s Eve party in Gulfport, MS. Since gunfire started at 10 mins. before midnight, the 2021 totals changed: 35 mass killings (4+ killed), 31 of them shootings. From @AP @USATODAY @Northeastern database. — James Alan Fox (@jamesalanfox) January 3, 2022

Полиция Галфпорта продолжает расследование обстоятельств происшедшего, однако уже стало ясно, что инцидент был «подогрет» большим количеством алкоголя и наркотиков.

Техас

Стрельбой завершилась вечеринка с участием членов одной из банд в городе Колледж-Стейшн. Полицейское управление сообщает, что в результате перестрелки было ранено три человека.

Three people are in the hospital after what College Station PD is calling a gang-related shooting: https://t.co/SuUsVtU6bz #fox44tx pic.twitter.com/AChkRUijWb — KWKT FOX 44 (@KWKTFOX44) January 3, 2022

Инцидент произошел в 00:36 в воскресенье, 2 января, на Уэллборн-роуд. Три человека, получившие ранения, не представляющие угрозы для жизни, были доставлены в местные больницы.

По данным полиции, подозреваемые находятся в розыске.

Миннесота

Вечером 31 декабря выстрелы раздались в одном из крупнейших торговых центров США Mall of America, который расположен в городе Блумингтон. Представители полиции заявили, что в результате стрельбы, которая произошла на третьем этаже торгового комплекса, были ранены два человека. Сотни посетителей торгового центра были эвакуированы. Многим покупателям пришлось прятаться в магазинах.

Heavy police presence outside the East Ramp at the Mall of America https://t.co/jcMh0A4r5k pic.twitter.com/P0XwHUcBCQ — Kirsten Mitchell (@Kirsten_TV) December 31, 2021

Active shooter at the Mall of America food court - this video is from 4:55 pm as people fled down the stairwell to safety #moa #shooter #gunman #mallofamerica @ABC7 @ABC pic.twitter.com/Pb2o0PUBXa — robin (@swanny_889) December 31, 2021

Харли Вон, которая находилась в торговом центре в тот момент, когда произошла перестрелка, сказала, что никто не знал, что происходит, и неопределенность вызвала у некоторых посетителей панику.

«Я подумала, что у одного из них случится паническая атака», — говорит она.

Harlie Vaughn is visiting the #mallofamerica from Iowa and got separated from her parents during the lockdown. She says shoppers in Barnes & Noble were panicked as they waited for information. @WCCO pic.twitter.com/K0QkmKhqqB — Kirsten Mitchell (@Kirsten_TV) January 1, 2022

Хотя полиции до сих пор не удалось задержать злоумышленника, открывшего огонь, офицерам удалось арестовать подростка, который, как полагает следствие, является сообщником стрелка.

Департамент полиции Блумингтона сообщает, что в воскресенье группа спецназа арестовала 19-летнего подростка за пособничество и подстрекательство к вооруженному нападению. Следователи утверждают, что он был опознан выходящим из торгового центра вместе со стрелком.

Teen Arrested For Aiding And Abetting Mall Of America Shooter https://t.co/rtTfagYwtu pic.twitter.com/TM1QNjNjtF — WCCO - CBS Minnesota (@WCCO) January 4, 2022

По данным полиции, в ходе драки, которая возникла между двумя посетителями торгового центра, один из мужчин выстрелил в ногу своему противнику. Еще один человек, который был ранен в ходе инцидента, стал случайной жертвой стрельбы.

Алабама

Полиция Монтгомери расследует семь случаев стрельбы, которые произошли в городе в течение Новогодних праздников. В результате два человека было убито, минимум пятеро получили ранения.

По информации департамента полиции, в субботу утром офицеры прибыли на Мобил-роуд, где обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Лейтенант Уильямс сообщил, что жертва, личность которой не была обнародована, скончалась на месте преступления. Никакой дополнительной информации, связанной со стрельбой, озвучено не было.

Man dead after New Year's Day shooting in Montgomery - WSFA https://t.co/mNWnVuFh2L — Montgomery News (@montgomery_new) January 2, 2022

Второе убийство произошло около 10 часов вечера в субботу на Саут-Корт-стрит. Жертвой преступления стал мужчина. Его имя также не разглашается.

В настоящее время полицейское управление расследует оба преступления.

Хорошее начало хорошего года

Необходимо отметить, что за минувшие выходные в США произошло минимум девять масс-шутингов, жертвами которых стали по меньшей мере 10 человек, еще 29 получили ранения.

In the first three days of 2022, there have been at least nine mass shootings nationwide that left 10 people dead and 29 others injured, according to @GunDeaths.



The nonprofit also released its preliminary 2021 year-end statistics. Read more: https://t.co/s3LGvZtsGl pic.twitter.com/gPBvv1pyih — The Trace (@teamtrace) January 4, 2022

По данным некоммерческой организации The Gun Violence Control, нынешние новогодние праздники стали самыми кровавыми за всю историю ведения подобной статистики, переплюнув даже прошлый год, который стал рекордным ко количеству жертв, погибших от рук вооруженных преступников.