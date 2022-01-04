«Справедливая Россия» предлагает расширить льготную ипотеку для многодетных семей

Москва, 4 января. Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о льготной ипотеке для многодетных семей, сообщает РИА Новости.

В мерах поддержки для семей с двумя и более детьми субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам составляет до 6% годовых. Депутаты предлагают расширить помощь, закрепив ставку в 3% для семей с тремя и более детьми на весь срок действия кредитования.

В документе уточняется, что субсидирование будет доступно по ипотечным займам, выданным с 1 января 2021 года на приобретение недвижимости на первичном или вторичном рынке.

Авторы инициативы напомнили, что в России проживает 23 миллиона семей с детьми. Около 1,5 миллиона семей имеют трех и более детей. На реализацию инициативы предположительно потребуется не более 34,4 млрд рублей ежегодно.

Центробанк РФ прогнозирует скорое изменение ситуации на отечественном рынке кредитования. Аналитики регулятора уверены, что заемщики будут строже оценивать потенциальных клиентов.