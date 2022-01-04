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Военная база США в Ираке подверглась атаке неизвестных беспилотников

  /   Обновлено: 04 января 2022 14:11
Весь мир
Военная база США в Ираке подверглась атаке неизвестных беспилотников
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Ashley S. Hoffman, U.S. Marine Corps / Public Domain

Багдад, 4 января. Представители возглавляемой США западной коалиции сообщили об уничтожении двух начиненных взрывчаткой беспилотников в Ираке.

Перехват БПЛА произошел ночью во вторник на территории провинции Анбар. Располагающиеся на авиабазе Айн эль-Асад средства противовоздушной обороны C-RAM смогли ликвидировать дроны, двигавшиеся в направлении аэропорта Багдада.

«Это нападения на иракские объекты, народ и военных, которые его защищают. Мы сохраняем минимальное присутствие на иракских базах», — сообщил изданию AP анонимный источник из числа американских военных.

При этом он добавил, что коалиция более не имеет собственных баз на территории страны, а существующие объекты делит с местными вооруженными силами.

Данная попытка нападения — не первая за последние 24 часа. Накануне пара БПЛА уже была сбита в этом же районе. Ни одна из местных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, однако на крыле одного из сбитых беспилотников была надпись «Месть Сулеймани». Это может свидетельствовать о причастности к инциденту лояльных Ирану сил.

«Хотя мы завершили нашу боевую миссию, мы сохраняем неотъемлемое право на самооборону», — заявил после происшествия официальный представитель коалиции.

В понедельник, 3 января, состоялась вторая годовщина со дня гибели генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, командовавшего силами спецподразделения «Аль-Кудс». Он был убит в 2020 году на выезде из воздушной гавани Багдада в результате удара ВВС США. Приказ о его ликвидации отдал лично Дональд Трамп, занимавший в тот период пост американского президента.

Памятные акции в честь высокопоставленного генерала, внесшего большой вклад в борьбу с терроризмом в регионе, прошли не только в Тегеране, а затронули все союзные страны, в число которых входят Ирак, Ливан и Сирия. Именно с этим памятным для проиранских сил днем эксперты связывают серию нападений на подразделения американских сил в странах Ближнего Востока.

Как на Ближнем Востоке прошла вторая годовщина убийства Касема Сулеймани
Федеральное агентство новостей / khamenei.ir / https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=43607#i / Jim Gordo / flickr.com / CC BY 2.0 / Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press

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