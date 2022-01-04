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Нострадамус предсказал человечеству войны и голод в наступившем 2022 году

Общество
Нострадамус предсказал человечеству войны и голод в наступившем 2022 году
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Сен-Реми, 4 января. Источником всех проблем человечества в 2022 году станут климатические изменения и глобальные катастрофы. Известный французский врач, астролог и провидец Мишель де Нотрдам (Нострадамус) предсказал будущее на тысячи лет вперед.

Расшифрованные предсказания знаменитого оракула прошлого известили о наступлении тяжелых времен для человечества. Население планеты испытает серьезные потрясения, способные изменить жизнь в худшую сторону.

Еще в XVI веке французский предсказатель сообщил, что глобальное потепление приведет планету к небывалым катастрофам — засухе, наводнениям и землетрясениям. Природные явления могут уничтожить целые народы.

«Из-за солнечного тепла на море рыба будет наполовину приготовлена, а жители придут разделывать ее», — сказано в одном из пророчеств.

Также жителей Земли ожидают экономические потрясения, которые возникнут, в том числе, из-за природных катастроф. Недосягаемыми станут мед и пшеница, что приравняет стоимость хлеба к черной икре. Массовый голод приведет к войнам, люди будут в панике искать лучшей жизни, из-за чего возрастет количество беженцев.

Нострадамус предсказал человечеству войны и голод в наступившем 2022 году
pixabay.com /

Французский провидец Мишель Нострадамус сделал за свою жизнь более шести тысяч пророчеств, многие из которых сбывались. Сейчас исследователи расшифровали одно из его предсказаний в отношении США на 2022 год.

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катастрофа нострадамус 2022
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