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Сборная России по теннису одержала досрочную победу над Австралией на ATP Cup

Спорт
Сборная России по теннису одержала досрочную победу над Австралией на ATP Cup
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Сидней, 4 января. Российский теннисисты одержали досрочную победу над австралийской сборной во втором матче на турнире ATP Cup.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Алекса де Минора во встрече ATP Cup и принес сборной России досрочную победу в матче группового этапа ATP Cup c Австралией. Встреча в Сиднее завершилась со счетом 6:4, 6:2. За 1 час 20 минут Медведев восемь раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. В первом матче противостояния Россия — Австралия Роман Сафиуллин победил Джеймса Дакворта.

Российская сборная одержала вторую победу на ATP Cup 2022 года. До этого теннисисты из РФ обыграли Францию. Сборная России является действующим победителем ATP Cup.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева выиграла классический масс-старт на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Италии. Гонка проходила в Валь-ди-Фьемме.

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россия австралия медведев теннис ATP Cup
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