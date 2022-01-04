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Захарова напомнила НАТО о зависимости обороноспособности Сербии от России

Политика
Захарова напомнила НАТО о зависимости обороноспособности Сербии от России
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 4 января. Сербская обороноспособность во многом зависит от того, насколько быстро Россия отреагирует на внешние угрозы южнославянской страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Адмирал НАТО Роберт Берк до этого сообщил, что военный блок поддерживает реформы Сербии для укрепления обороноспособности этой страны.

Мария Захарова напомнила американскому военнослужащему, от чего на самом деле зависит обороноспособность сербского государства.

«Она в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД напомнила, что все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в состав Североатлантического альянса.

Президент Сербии Александр Вучич ранее осмотрел закупленные в России ПТРК «Корнет». Местные военнослужащие высоко оценили качество российского вооружения.

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Все новости / Политика / Захарова напомнила НАТО о зависимости обороноспособности Сербии от России
нато захарова сербия
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