Четыре знака зодиака могут рассчитывать на крупный финансовый успех в 2022 году

Москва, 4 января. Год Голубого Тигра станет богатым на события. Четыре знака зодиака могут рассчитывать еще и на крупный финансовый успех, заявил победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Покорить связанные с работой вершины в 2022 году смогут Овны. С первого взгляда это может показаться внезапным. Однако оглянувшись назад, представители этого знака поймут, что ничего неожиданного в этом нет.

«Это то, что вы заслужили и к чему так долго шли», — сказал Мехди.

Материальные вопросы у Овнов будут решаться легко, но им необходимо контролировать траты. Придется пересмотреть отношение к денежным средствам и научиться копить их.

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Год будет щедрым и для Тельцов. Не обойдется без сюрпризов, которые потребуют множества решений. Если удастся не теряться в таких ситуациях, получится обрести нового себя и раскрыть накопившийся потенциал. Но нужно помнить, что материальными благами следует распорядиться грамотно.

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Щедрые подарки и покупки в 2022 году ждут Дев. При этом в течение года потребуется показать силу духа. Это благоприятное время для принятия важных решений и удачный период для некого освобождения, приводит слова Мехди Starhit.

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Материальные блага ожидают также Стрельцов. В целом год обещает определенную интригу. Звезда «Битвы экстрасенсов» посоветовал представителям этого знака зодиака ничего не бояться и оставаться собой.

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Знаками зодиака, которые притягивают к себе деньги, назвали Скорпионов, Львов, Раков, Близнецов и Тельцов. Им больше остальных везет в финансовых вопросах, уверены астрологи.