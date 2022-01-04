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Алла Пугачева считает ошибкой свой брак с Филиппом Киркоровым

Шоу-бизнес
Алла Пугачева считает ошибкой свой брак с Филиппом Киркоровым
Global Look Press  /  Виктор Лисицын/Global Look Press

Москва, 4 января. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева крайне нелестно отозвалась о своем бывшем муже — короле поп-сцены Филиппе Киркорове. Судя по словам певицы, она полагает, что их брак был ошибкой.

Пугачева и Киркоров были женаты более десяти лет и считались одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако на самом деле у Примадонны никогда не было любви к королю эстрады. Об этом написал в своей книге Федор Раззаков — биограф нынешнего мужа певицы, шоумена и телеведущего Максима Галкина.

«Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится. Не знаю, что с моими мозгами было», — приводит автор слова Пугачевой о Киркорове.

По мнению Раззакова, именитая артистка при этом получила сразу несколько плюсов от брака с певцом. Примадонна смогла потешить самолюбие и вернуть интерес к своей персоне. Кроме того, певица снова оказалась на первых страницах таблоидов и приумножила свое состояние.

Примечательно, что Филипп Киркоров тоже считает ошибкой свой брак с Примадонной. По словам певца, заиметь в жены Пугачеву было просто его капризом. Однако впоследствии король эстрады осознал, что артистка — великая женщина, а не «статуэтка в череде наград».

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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Пугачева считает ошибкой свой брак с Филиппом Киркоровым
киркоров галкин пугачева
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