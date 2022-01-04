Саперы Ливии нашли десяток снарядов на территории Триполи

Триполи, 4 января. Военно-инженерное управление Ливии продолжает обследование столичных территорий в поисках неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщается на официальном сайте местной службы безопасности.

Специалисты проверили земли в районе Аль-Тавеша на окраине Триполи. Они нашли десяток боеприпасов и ракет, которые аккуратно извлекли и доставили на полигон для уничтожения.

«Операция проводится в рамках усилий по сохранению жизней, а также государственной и частной собственности», — говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что силы безопасности ответили на запрос жителя, который нашел пару мин в этом районе.

За последний месяц несколько человек погибло в результате детонации неразорвавшихся снарядов, оставшихся в результате перестрелок незаконных вооруженных группировок, которые до сих пор пребывают на территории Триполи. Их присутствие угрожает не только жизням местного населения, но и препятствует проведению всеобщих выборов.

В середине декабря восемь детей погибли и трое пострадали во время игры с боеприпасом. Инцидент случился в столице Ливии.