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Ванга предсказала человечеству огненные слезы и мир без проводов в 2022 году

Общество
Ванга предсказала человечеству огненные слезы и мир без проводов в 2022 году
Невские Новости  /  архив

Москва, 4 января. Огненный дождь прольется на Землю из пасти дракона, а человечество обрежет электропровода. Так трактовал слова известной провидицы Ванги российский бизнесмен Борис Кючуков, который лично посетил ее в 1993 году.

Предприниматель стал участником телевизионного шоу в канун Нового года. Бизнесмен признался, что обсудил с ясновидящей не только личные, но и глобальные вопросы. Недавно Кючуков понял, что общие пророчества Ванги относились к 2022 году. Например, она сообщила, что дракон прольет на мир огненный дождь. По словам бизнесмена, драконом Ванга назвала Китай.

«Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы», — сказала болгарская провидица.

Ванга предсказала человечеству огненные слезы и мир без проводов в 2022 году
Невские Новости / архив

Ясновидящая также спрогнозировала человечеству значительный технологический прорыв в 2022 году. Людям больше не понадобятся провода — они будут передавать информацию с помощью жестов.

«Люди научатся слышать воздух, как радио, и телефоны будут не нужны. Новая волна откроется… Левая рука станет, как машина, будем получать информацию и передавать. Махнем рукой — и все увидим, как в телевизоре. Ток не будет нужен. Люди срежут провода», — объяснил слова провидицы Кючуков.

Ванга предсказала человечеству огненные слезы и мир без проводов в 2022 году
Невские Новости / Сергей Борода

Потомственная ясновидящая из Болгарии, названная сестра Ванги Слава Севрюкова предсказала миру страшные бедствия и катаклизмы на 2022–2025 годы. Основной причиной всех бед прорицательница назвала перенаселение планеты.

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Все новости / Общество / Ванга предсказала человечеству огненные слезы и мир без проводов в 2022 году
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