Пекин, 4 января. Россия разработала новейший истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, который способен потеснить на мировом оружейном рынке американские самолеты пятого поколения. В этом уверены эксперты китайского издания Sohu.

Предприятиями российского ОПК уже освоен серийный выпуск тяжелых истребителей Су-57, напомнили аналитики из КНР. Однако Москва на этом не остановилась и представила прототип нового боевого самолета пятого поколения Су-75, восхитились обозреватели Sohu. Пересказ их публикации представлен «ПолитРоссией».

«РФ уделяет большое внимание возможностям скрытности машины, выдающейся маневренности и исключительной боевой эффективности, потенциальные клиенты также очень довольны соотношением цены и качества», — перечислили главные преимущества российского легкого истребителя авторы статьи.

По их мнению, главным козырем Су-75 в конкурентной борьбе с американскими истребителями на мировом рынке вооружений станет низкая стоимость за единицу. Благодаря цене в пределах 30 миллионов долларов и тактико-техническим достоинствам Су-75 Checkmate станет болезненным «ударом по престижу» США, резюмировали эксперты Sohu.

Ранее аналитик Дмитрий Корнев назвал новую разработку компании «Сухой» важным достижением всей российской авиапромышленности.