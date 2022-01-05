Депутат Бессараб рассказала, как изменится порядок выплат для некоторых групп россиян

Новый год для части населения России начался с приятных новостей. Как сообщила депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Светлана Бессараб, для некоторых групп граждан планируется утвердить дополнительное материальное обеспечение и новые условия его получения. По словам собеседницы ФАН, малочисленные народы Севера смогут получить социальную пенсию в беззаявительном порядке.

«В начале года мы будем рассматривать интересные законопроекты, начиная с весенней сессии. Например, коренные жители и малочисленные народы Севера получат социальную пенсию в беззаявительном порядке. Право будет дано женщинам в возрасте от 50 лет и мужчинам старше 55 лет при условии, что их сведения содержатся в реестре коренных и малых народов Севера. В остальных случаях гражданам необходимо предоставить нужные справки, чтобы попасть в списки», — сообщила Бессараб.

Собеседница ФАН отметила, что законопроект приняли в последних числах 2021 года. Дата заседания, на котором утвердят постановление, будет известна после 17 января. По предварительным данным, закон вступит в силу весной 2022 года.

Член фракции «Единая Россия» отмечает, что с 2023 года государство намерено также в беззаявительном порядке оказывать соответствующую социальную помощь, основываясь на сведениях о доходах граждан в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

«Если по результатам получения доходов власти видят, что граждане недополучают выплаты, то им можно помочь», — заключила депутат.

Тем временем сотрудники Пенсионного фонда России намерены обновить порядок назначения страховой части социальной поддержки по старости. Предполагается, что она будет назначаться в автоматическом режиме. Соответствующие изменения могут вступить в силу уже в этом году.