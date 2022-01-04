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Журналист Вишневски раскрыл, при каком условии Украина не доживет до Дня независимости

Политика
Журналист Вишневски раскрыл, при каком условии Украина не доживет до Дня независимости
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 января. Украина оказалась в сложной геополитической ситуации. Как считает польский журналист Мачей Вишневски, страна может не пережить новый 2022 год.

Всем крупным политическим игрокам на международной арене очевидно, что Россия и США сейчас фактически договариваются о новом миропорядке. Если стороны придут к соглашению, Украина, как страна, перестанет интересовать и РФ, и Запад, и это может привести к ее краху, уверен эксперт.

«Если Запад даст гарантии России, то это будет совсем другое дело. Со всей моей симпатией к Украине, я смотрю на эту страну с печалью, потому что она катится в пропасть. Я думаю, если ее оставить в покое, она просто распадется. Украина не доживет до следующего Дня независимости, если перестанет быть пешкой в игре больших игроков», — заявил аналитик в интервью YouTube-каналу Baltnews.

По словам Вишневски, предпосылки к такому развитию событий имеются уже сейчас. В первую очередь, об охлаждении интереса Вашингтона к Украине свидетельствует открытое заявление США и НАТО о нежелании оказывать Киеву военную помощь в случае какого-либо конфликта.

Журналист Вишневски раскрыл, при каком условии Украина не доживет до Дня независимости
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«В принципе США уже покинули Украину, и это было ясно еще месяц назад, когда советник президента Байдена Джейк Салливан прямо сказал, что американские войска не будут принимать участие в конфликте Украины с Россией. Этим все было сказано. Это значит, что Украина будет обречена на провал», — отмечает журналист.

Эксперт уверен, что Запад и РФ уже устали от Украины и ее нерешенных проблем. По мнению Вишневски, все стороны заинтересованы в том, чтобы Киев как можно быстрее выполнил минские соглашения и перестал мешать США и ЕС договариваться с Россией в стратегически важных сферах. Поэтому как только война в Незалежной прекратится, она перестанет интересовать Запад и останется один на один со всеми своими проблемами. И в этой ситуации Киеву вряд ли удастся сохранить страну в прежнем виде.

«Мне кажется, что, как бы это грустно ни звучало, все уже устали от Украины: и Евросоюз, и США, и Россия, и даже сами украинцы. Так что, если ее оставить в покое, если действительно снизить уровень напряжения, Украина выполнит минские соглашения, а США сделают шаг назад, пусть даже небольшой. Украина будет пытаться выйти из плачевной экономической ситуации самостоятельно, но, я боюсь, это будет маловероятно», — высказался журналист Мачей Вишневски.

Украинский политолог Александр Лазарев ранее раскрыл, с какой опасной проблемой придется столкнуться Украине в новом году. По словам эксперта, стране грозит повторение 1922 года.

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