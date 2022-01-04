Актер Киану Ривз пожертвовал 70% заработка за «Матрицу» на борьбу с лейкемией

Лос-Анджелес, 4 января. Актер Киану Ривз отдал большую часть денег, полученных за съемки в «Матрице», на благотворительность. Он пожертвовал 70% гонорара за фильм фонду исследования лейкемии.

На момент выхода «Матрицы» (1999 год) младшая сестра Ривза Ким боролась с белокровием в течение восьми лет. Забота о больном члене семьи легла на плечи голливудской звезды. Актер потратил 5 миллионов долларов на реабилитационную программу сестры, а еще 10 миллионов передал фонду борьбы с лейкемией, сообщает Daily Mail.

«Она всегда заботилась обо мне. Я всегда буду заботиться о ней», — говорил Ривз о сестре в одном из интервью.

Близкая родственница актера по-прежнему жива — через десять лет после постановки страшного диагноза она вошла в ремиссию. Что касается Ривза, то он основал собственный фонд, помогающий людям с белокровием.

В конце 2021 года на экраны вышел четвертый фильм франшизы «Матрица» — «Воскрешение». Поклонники серии плохо приняли новую ленту и жестко раскритиковали картину.