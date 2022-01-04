Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 14:27
14:21
Весь мир
Боевики FARC и ELN вступили в бой на границе Колумбии и Венесуэлы
14:20
Армия
Минобороны РФ: новый зенитно-ракетный полк с комплексами «Панцирь-С» сформируют в Хакасии
14:20
Общество
В новогоднюю ночь в Бахчисарайском парке миниатюр появились новорожденные обитатели
14:17
Происшествия
Сигнал бедствия поступил с судна «Григорий Ловцов» в Охотском море
14:17
Общество
Фестиваль Дедов Морозов-байкеров прошел в Нижегородской области
14:16
Политика
ARD: «зеленые» готовы поддержать второй президентский срок Штайнмайера в Германии
14:15
Спорт
Российская лыжница Непряева впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»
14:14
Общество
Профессор объяснил, что необходимо для решения проблем с водой в сельском хозяйстве Крыма
14:12
Политика
В Казахстане демонстранты начали переговоры с правительственной комиссией
14:08
Весь мир
Военная база США в Ираке подверглась атаке неизвестных беспилотников
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Талибы пытаются вернуть оказавшиеся в других странах самолеты ВВС Афганистана

Весь мир
Талибы пытаются вернуть оказавшиеся в других странах самолеты ВВС Афганистана
Global Look Press  /  Jason Smith/U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com

В период борьбы за власть в Афганистане летом 2021 года более 40 самолетов оказались за пределами государства. По мере стремительного наступления членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) пилоты этих воздушных машин искали убежища в соседних странах. Теперь новое руководство хочет вернуть ценную авиатехнику.

Большинство принадлежащих ВВС Афганистана самолетов были поставлены в страну в рамках программ поддержки США и НАТО во время 20-летней военной кампании, проводимой на территории страны. Бывший президент Ашраф Гани и его приближенные бежали с родины на трех из них, остальные же оказались за рубежом по личной инициативе летчиков, неготовых мириться с возвращением власти радикального движения.

Подавляющее число воздушных судов сейчас находятся на территории двух соседних государств — Таджикистана и Узбекистана. Представители «Талибана», претендующие на право владения этой техникой, заявляют, что уже обращались к властям данных стран с призывом вернуть самолеты, однако пока все это остается лишь на уровне обсуждений.

В то же время есть информация, что Ташкент и Душанбе обращались к Вашингтону с просьбой передать им опеку над полученными «трофеями». По данным Reuters, в США заявили, что рассмотрят этот вопрос.

Завершившиеся к середине августа, минувшего 2021 года наступление «Талибана», было весьма стремительным. Многие военные объекты и целые регионы были сданы боевикам без боя. В этот период бегство военнослужащих, опасавшихся преследования за сопротивление талибам и сотрудничество с западными силами, стало весьма распространенным явлением. Особенно это прослеживалось в приграничных районах — служащие бросали свои посты еще до прихода противника.

Талибы пытаются вернуть оказавшиеся в других странах самолеты ВВС Афганистана
Федеральное агентство новостей /

Тем не менее захват государственных границ стал одним из первых шагов «Талибана», что в какой-то момент сделало самолеты единственным средством передвижения, позволяющим покинуть переживающую кризисный период страну. Однако если военные летчики могли самовольно использовать подведомственную им технику, то простые граждане были лишены такой возможности.

На этом фоне к последнему месяцу лета, в еще контролируемом западными силами аэропорту Кабула, собралась многотысячная толпа афганцев, стремящихся любой ценой найти место на отбывающих воздушных судах. Однако многим из них так и не удалось покинуть страну — военные США отказались брать их на борт своей техники, а частные рейсы фактически были приостановлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Талибы пытаются вернуть оказавшиеся в других странах самолеты ВВС Афганистана
афганистан ввс талибан самолеты
Комментировать