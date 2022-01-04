Талибы пытаются вернуть оказавшиеся в других странах самолеты ВВС Афганистана

В период борьбы за власть в Афганистане летом 2021 года более 40 самолетов оказались за пределами государства. По мере стремительного наступления членов движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) пилоты этих воздушных машин искали убежища в соседних странах. Теперь новое руководство хочет вернуть ценную авиатехнику.

Большинство принадлежащих ВВС Афганистана самолетов были поставлены в страну в рамках программ поддержки США и НАТО во время 20-летней военной кампании, проводимой на территории страны. Бывший президент Ашраф Гани и его приближенные бежали с родины на трех из них, остальные же оказались за рубежом по личной инициативе летчиков, неготовых мириться с возвращением власти радикального движения.

Neighbor Countries Yet to Hand Over Afghan Aircraft#TOLOnews https://t.co/ktojLujN7M — TOLOnews (@TOLOnews) January 3, 2022

Подавляющее число воздушных судов сейчас находятся на территории двух соседних государств — Таджикистана и Узбекистана. Представители «Талибана», претендующие на право владения этой техникой, заявляют, что уже обращались к властям данных стран с призывом вернуть самолеты, однако пока все это остается лишь на уровне обсуждений.

В то же время есть информация, что Ташкент и Душанбе обращались к Вашингтону с просьбой передать им опеку над полученными «трофеями». По данным Reuters, в США заявили, что рассмотрят этот вопрос.

Special Report: Pilots detail chaotic collapse of the Afghan Air Force https://t.co/XIZhL6SA1Y pic.twitter.com/6htkDQ5DVV — Reuters (@Reuters) December 29, 2021

Завершившиеся к середине августа, минувшего 2021 года наступление «Талибана», было весьма стремительным. Многие военные объекты и целые регионы были сданы боевикам без боя. В этот период бегство военнослужащих, опасавшихся преследования за сопротивление талибам и сотрудничество с западными силами, стало весьма распространенным явлением. Особенно это прослеживалось в приграничных районах — служащие бросали свои посты еще до прихода противника.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее захват государственных границ стал одним из первых шагов «Талибана», что в какой-то момент сделало самолеты единственным средством передвижения, позволяющим покинуть переживающую кризисный период страну. Однако если военные летчики могли самовольно использовать подведомственную им технику, то простые граждане были лишены такой возможности.

На этом фоне к последнему месяцу лета, в еще контролируемом западными силами аэропорту Кабула, собралась многотысячная толпа афганцев, стремящихся любой ценой найти место на отбывающих воздушных судах. Однако многим из них так и не удалось покинуть страну — военные США отказались брать их на борт своей техники, а частные рейсы фактически были приостановлены.

1 Организация запрещена на территории РФ.