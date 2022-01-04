Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето на два месяца

Лос-Анджелес, 4 января. Киностудия Sony Pictures отложила премьеру кинокомикса «Морбиус», в котором сыграл актер и музыкант Джаред Лето. Фильм выйдет на два месяца позже, чем планировалось изначально.

Лента о больном докторе, который превращается в вампира, должна была выйти на экраны в конце января. Теперь же дату премьеры перенесли на 1 апреля, пишет The Wrap. В России фильм «Морбиус» покажут на день раньше, то есть, 31 марта.

Предполагается, что причиной переноса релиза стал заметный рост новых случаев коронавируса. Многие зрители отказываются от посещений кинотеатров из-за угрозы заболевания.

Ранее стало известно, что Marvel может снять кроссовер «Морбиуса» и «Блэйда». Такую возможность обсуждают глава Marvel Studios Кевин Файги и продюсер кинофраншизы «Человек-паук» Эми Паскаль.