Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 12:55
12:52
Общество
Полоса от Краснопутиловской к Галстяна оказалась залита водой из-за прорыва трубы
12:49
Общество
Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето на два месяца
12:47
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана указал на важность создания независимого правительства
12:43
Политика
Сенатор Пушков сравнил США с карточным домиком
12:40
Весь мир
Власти Ливии депортировали 22 беженца из Туниса
12:40
Происшествия
Поезда задерживаются на Калужско-Рижской линии московского метро из-за человека на путях
12:36
Происшествия
Подозреваемого в поджоге коттеджа рецидивиста задержали в Ленобласти
12:35
Общество
Актриса Вупи Голдберг заболела COVID-19
12:32
Весь мир
Дипломат Всеволод Ткаченко о помощи Мали в борьбе с терроризмом: это поле для сотрудничества
12:30
Общество
Видео с мгновенным замерзанием ручья в канадском лесу опубликовали в Сети
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето на два месяца

Общество
Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето на два месяца
Кадр из фильма «Морбиус»

Лос-Анджелес, 4 января. Киностудия Sony Pictures отложила премьеру кинокомикса «Морбиус», в котором сыграл актер и музыкант Джаред Лето. Фильм выйдет на два месяца позже, чем планировалось изначально.

Лента о больном докторе, который превращается в вампира, должна была выйти на экраны в конце января. Теперь же дату премьеры перенесли на 1 апреля, пишет The Wrap. В России фильм «Морбиус» покажут на день раньше, то есть, 31 марта.

Предполагается, что причиной переноса релиза стал заметный рост новых случаев коронавируса. Многие зрители отказываются от посещений кинотеатров из-за угрозы заболевания.

Ранее стало известно, что Marvel может снять кроссовер «Морбиуса» и «Блэйда». Такую возможность обсуждают глава Marvel Studios Кевин Файги и продюсер кинофраншизы «Человек-паук» Эми Паскаль.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Sony Pictures перенесла премьеру «Морбиуса» с Джаредом Лето на два месяца
джаред лето премьера морбиус
Комментировать