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Глава Суверенного совета Судана указал на важность создания независимого правительства

Весь мир
Глава Суверенного совета Судана указал на важность создания независимого правительства
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 4 января. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил важность формирования независимого правительства с конкретными задачами. Компетенции кабмина должны согласовать граждане.

Заявление озвучено во время конференции офицеров Вооруженных сил и сил оперативной поддержки, прошедшей в столице накануне. Ранее премьер-министр Абдалла Хамдок объявил об отставке.

Аль-Бурхан заявил о необходимости работать над реализацией задач переходного периода. Они заключаются в достижении мира, обеспечении безопасности, решении проблем граждан и проведении выборов, запланированных на 2023 год.

По его словам, достижение целей требует сплоченности суданцев, чтобы «продвигать высшие интересы родины и находиться вдали от узкопартийных интересов». Военные останутся той силой, которая обеспечит безопасность государства.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей раскритиковал действия ушедшего в отставку Абдаллы Хамдока. Бывший глава кабмина способствовал разворовыванию активов и ресурсов Судана иностранными агентами и привел восточноафриканскую страну к глубокому социально-экономическому кризису.

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судан аль-бурхан
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