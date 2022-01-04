Хартум, 4 января. Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил важность формирования независимого правительства с конкретными задачами. Компетенции кабмина должны согласовать граждане.

Заявление озвучено во время конференции офицеров Вооруженных сил и сил оперативной поддержки, прошедшей в столице накануне. Ранее премьер-министр Абдалла Хамдок объявил об отставке.

Аль-Бурхан заявил о необходимости работать над реализацией задач переходного периода. Они заключаются в достижении мира, обеспечении безопасности, решении проблем граждан и проведении выборов, запланированных на 2023 год.

По его словам, достижение целей требует сплоченности суданцев, чтобы «продвигать высшие интересы родины и находиться вдали от узкопартийных интересов». Военные останутся той силой, которая обеспечит безопасность государства.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей раскритиковал действия ушедшего в отставку Абдаллы Хамдока. Бывший глава кабмина способствовал разворовыванию активов и ресурсов Судана иностранными агентами и привел восточноафриканскую страну к глубокому социально-экономическому кризису.