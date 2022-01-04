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Сенатор Пушков сравнил США с карточным домиком

Политика
Сенатор Пушков сравнил США с карточным домиком
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Москва, 4 января. США при президенте Джо Байдене никогда не смогут вернуть статус «правового прозрачного демократического» государства. Так считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Страна скорее похожа на распадающийся карточный домик, считает сенатор. На это указывают и разоблачения о разочаровании американцев из-за недостаточной помощи пострадавшим от коронавируса.

«Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно», — написал Пушков в Telegram-канале.

В декабре агентство The Associated Press сообщило, что минимум 100 миллиардов долларов были украдены из бюджетных программ для помощи предприятиям и людям, потерявшим работу из-за пандемии.

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