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Актриса Вупи Голдберг заболела COVID-19

  /   Обновлено: 04 января 2022 12:35
Общество
Актриса Вупи Голдберг заболела COVID-19
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 4 января. Американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг заразилась коронавирусом. Из-за COVID-19 ей пришлось отменить съемки своего шоу The View.

Звезда комедии «Действуй, сестра» сдала тест на коронавирус и получила положительный результат, пишет New York Post. Коллега Голдберг, телеведущая Джой Бехар сообщила в соцсетях, что актриса переносит COVID-19 в легкой форме.

«Она была вакцинирована и получила бустер вакцины, так что у нее очень, очень мягкие симптомы», — отметила Бехар.

Телеведущая пропустила первый выпуск своего шоу в 2022 году. Предполагается, что она сможет вернуться к съемкам на следующей неделе.

Ранее коронавирусом заразился комик Тимур Батрутдинов. Его госпитализировали с поражением легких, но постепенно юморист пошел на поправку.

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