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Власти Ливии депортировали 22 беженца из Туниса

Весь мир
Власти Ливии депортировали 22 беженца из Туниса
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Петрашевич

Триполи, 4 января. Власти Ливии депортировали 22 гражданина Туниса. Мигранты пытались через североафриканскую страну пробраться в Европу.

По сообщению консульства соседней республики, операция по возвращению группы беженцев на родину состоялась накануне. При содействии дипломатов они пересекли пограничный переход Рас-Джадир.

Силовики отпустили тунисцев из центра временного содержания под стражей в Триполи. Там мигранты находились с 20 декабря после неудачной попытки добраться до европейских берегов.

Подобные операции по депортации из Ливии скорее исключение из правил. Сотрудники береговой охраны регулярно перехватывают в Средиземном море лодки с беженцами, направляющимися в ЕС. Задержанные нелегалы попадают в лагеря на западе страны, которые находятся под контролем местных бандформирований. Там они подвергаются голоду и насилию со стороны надзирателей.

Власти Египта запретили с 1 января въезжать на территорию республики ливийцам, имеющим прежний бумажный паспорт. Пересекать границу позволено только при наличии электронного документа с активным автоматическим номером.

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