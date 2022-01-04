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Политолог Родионов: «Новой России нужны такие фильмы, как «Гранит»
Общество
Политолог Родионов: «Новой России нужны такие фильмы, как «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Без таких фильмов, как «Гранит», наша страна проиграла холодную войну. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Собеседник издания поддержал выход фильма «Гранит», который рассказывает о российских инструкторах в Мозамбике.

«Патриотические фильмы всегда очень важны. На них воспитывается молодежь. В 1990—2000-е годы такого кино практически не снималось. В 1990-е годы слово «патриот» вообще было ругательным. Существовал совсем другой образ идеала, к которому должна стремиться молодежь — успешный коммерсант, человек, уехавший в Америку», — рассказал эксперт.

Дмитрий Родионов также отметил, какую значимую роль играет кино в формировании внутренней политики государства.

«В новой России приоритеты меняются. Нужны такие фильмы, как «Гранит». Очень хорошо, что они появляются», — пояснил собеседник ФАН.

«Новой России нужны такие фильмы, как «Гранит»: политолог Родионов
кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он добавил, что недостаточное внимание к теме патриотического кино чревато для нашей страны неприятностями в будущем.

«Холодную войну мы отчасти проиграли именно из-за того, что не смогли освоить фабрику образов, которую создавал Голливуд. Запад навязывал нам модели поведения, символы. Мы поняли, что это действительно работает. Они навязали нам свою культуру, и мы прожили под ее флагом два десятилетия. Если мы не сделаем никаких выводов и не дадим свой ответ, то проиграем второй раз подряд. Вот и все», — подытожил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития.

Ранее политик Сергей Вострецов в беседе с ФАН поддержал выход фильма «Гранит». По его мнению, в данной ленте воспеваются общечеловеческие ценности.

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родионов гранит
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