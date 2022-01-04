Дипломат Всеволод Ткаченко о помощи Мали в борьбе с терроризмом: это поле для сотрудничества

Москва, 4 января. Российская Федерация выступает за оказание всесторонней помощи Мали в борьбе с терроризмом. В этом вопросе не может быть критики со стороны Франции, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

По словам дипломата, правительство республики находится в сложной ситуации, так как часть территорий Мали фактически пребывает под контролем террористов. По этой причине борьба с бандформированиями — тяжелый процесс, в котором власти могут опираться на тех, кто действительно способен оказать содействие, в частности, на Россию.

«Франция проводит там долговременную операцию «Бархан», но в последнее время Париж начал реконфигурацию своей миссии, что вызвало неоднозначную реакцию малийцев, которые почувствовали, что у них в связи с этим образуется некий вакуум в сфере безопасности. Нам понятно их стремление найти дополнительных партнеров для того, чтобы им помогали в этой борьбе. И как нам кажется, здесь, скорее, поле для сотрудничества, нежели для какой-то пикировки и критики», — считает Ткаченко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга для СМИ также сообщила, что правительство Мали имеет право на поиск надежных партнеров для защиты от радикальных исламистов. Таким образом, дипломат прокомментировала совместное заявление 12 стран Европы, осудивших присутствие «ЧВК Вагнера» на территории африканского государства.

Telegram / Мария Захарова

«Возможно, бывшие колонизаторы забылись, но сегодня африканские государства независимые. Они имеют право определять свою внешнюю и внутреннюю политику, своих партнеров, делая это на основе международного права, но самостоятельно», — отметила она.

По словам Захаровой, Мали поддерживается давним союзником, Российской Федерацией, а потому все обвинения беспочвенны.

«Происходит это в сотрудничестве исключительно на межгосударственном уровне, в том числе в работе по повышению боевых возможностей национальных вооруженных сил и правоохранительных органов. Со своей стороны, мы намерены и далее оказывать малийцам необходимое военное, военно-техническое сотрудничество. Еще раз подчеркну — по государственной линии для укрепления их собственного потенциала для противодействия террористам», — объяснила дипломат.

Mali actu / Сейду Кулибали

Ранее сообщалось, что Россия поставляет в африканскую страну не только ударную технику для борьбы с радикальными исламистами, но и подарки, а также сладости для детей.