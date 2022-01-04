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НАТО анонсировала проведение саммита с Россией 12 января

Политика
НАТО анонсировала проведение саммита с Россией 12 января
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 4 января. Представители НАТО подтвердили информацию о проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг до этого уже предлагал провести саммит с участием России 12 января 2022 года. В пресс-службе Альянса сообщили, что НАТО находится в постоянном контакте с Москвой по указанному вопросу.

Власти Швейцарии ранее выразили готовность предоставить площадку для проведения саммита России и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил представитель Федерального департамента по иностранным делам страны Валентин Кливаз.

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