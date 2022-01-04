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Самых быстрых и ловких собак породы корги выбрали на национальных соревнованиях в США

Общество

Национальные соревнования среди корги состоялись в городе Аркадия в Калифорнии. Около 100 четвероногих участников вышли на спортивное поле, чтобы доказать своим хозяевам, кто самый быстрый, ловкий и смелый. 

Забег собак породы корги уже стал традицией. Ежегодно в рождественские праздники в мероприятии участвуют десятки отважных дрессированных псов и их счастливые хозяева.

 «Это так весело, он впервые здесь, он тренируется со своим приемным братом — итальянской борзой — на пляже, поэтому мы были подготовлены. Мы счастливы, потому что наш смешной корги так хорошо проявил себя сегодня», — поделилась участница соревнований Молли Строун.

Задача участников соревнований — преодолеть дистанцию в 50 метров раньше остальных. Среди участников как обычные корги, так и псы с ограниченными возможностями здоровья, но с твердой волей и желанием победить. 

«Мой пес здесь уникален, потому что он в инвалидном кресле. Около двух лет назад он повредил себе позвоночник и перенес операцию. Он впервые участвует в этой гонке, поэтому мы очень взволнованы. Мы просто хотим, чтобы он дошел до конца», — рассказал перед забегом хозяин одного из псов Винделл.

Популярный конкурс был организован сообществом любителей корги, он проводится в США с 2012 года. Победители и призеры десяти забегов прошли в полуфинал, после чего десять самых быстрых собак вышли в финал на радость своим хозяевам.

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