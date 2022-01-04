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Создательница «Марафона желаний» Блиновская заявила, что муж оставит ей все при разводе

Шоу-бизнес
Создательница «Марафона желаний» Блиновская заявила, что муж оставит ей все при разводе
instagram.com  /  @elena_blinovskaya

Москва, 4 января. Блогер и Instagram-коуч Елена Блиновская заявила о полном доверии к своем мужу Алексею, на которого оформлены ее бизнес-проекты. Создательница «Марафона желаний» убеждена, что супруг оставит ей все в случае развода.

Блиновская и ее муж вместе начинали собственное дело. Например, мужчина помог жене открыть свадебный салон в Ярославле, но впоследствии блогер переквалифицировалась в онлайн-тренера по личностному росту. Поначалу муж Instagram-коуча помогал ей, однако вскоре она сформировала свою команду.

Супруг Блиновской занимается собственным бизнесом — разведением рыб в Вологодской области. Создательница «Марафона желаний» призналась в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», что сама запретила мужу участвовать в ее проектах. По словам блогера, она хотела, чтобы мужчина занимался тем, что нравится ему, а не «проваливался в нее».

При этом бизнес тренера личностного роста записан на ее супруга. Блиновская полностью доверяет мужу и не опасается предательства.

«Он меня очень любит, и, если мы разведемся, я уверена, что он мне все оставит», — подчеркнула Instagram-коуч.

В целом интервью Ксении Собчак с Блиновской получилось достаточно напряженным. Создательница «Марафона желаний» отказывалась отвечать на многие вопросы журналистки. После выхода этого выпуска актриса Наталья Рудова назвала тренера личностного роста неуравновешенной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Создательница «Марафона желаний» Блиновская заявила, что муж оставит ей все при разводе
собчак знаменитости блиновская
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