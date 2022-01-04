«Это просто аферист!»: пищевой технолог о продавце банки огурцов за 100 млн рублей

Аферистом назвала ведущий научный сотрудник Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Нина Алабина жителя Московской области, выставившего на продажу банку маринованных огурцов и запросившего за нее 100 миллионов рублей.

Ранее ФАН писал об астрономической цене, которую житель Зеленограда назначил за банку заводской закатки, произведенную известным пищевым брендом в 1986 году. Своим мнением об этом курьезе поделилась эксперт в области пищевой промышленности Нина Алабина, назвавшая в беседе с корреспондентом ФАН продавца консервов аферистом и обосновавшая это тем, что подобных сроков годности для этой продукции просто не существует.

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«Это какой-то аферист, наверное. У нас для подобных продуктов, стерилизованных в стекле, срок годности — максимум три года. А в этом случае… 36 лет они могли храниться, если только лежали в вечной мерзлоте», — констатировала Нина Алабина.

По словам самого продавца, столь высокая стоимость его лота объясняется уникальностью товара и тем, что он единственный в мире. К тому же мужчина убежден, что данные огурцы — историческая ценность, они вполне могут стать частью чьей-нибудь коллекции.

Примечательно, что сверхвысокие цены за самые обычные товары, продаваемые частными лицами на различных интернет-площадках, уже перестали быть редкостью. Так, 2 января в Сети было опубликовано объявление о продаже подержанного плюшевого медведя по цене подмосковной квартиры. Игрушку, внешний вид которой был разработан японским дизайнером Такаси Мураками, предлагали купить за 3 785 958 рублей.