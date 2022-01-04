Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 января 14:27
14:27
Экономика
Гендиректор Uniper Маубах: сертификация «СП-2» завершится к середине 2022 года
14:21
Весь мир
Боевики FARC и ELN вступили в бой на границе Колумбии и Венесуэлы
14:20
Армия
Минобороны РФ: новый зенитно-ракетный полк с комплексами «Панцирь-С» сформируют в Хакасии
14:20
Общество
В новогоднюю ночь в Бахчисарайском парке миниатюр появились новорожденные обитатели
14:17
Происшествия
Сигнал бедствия поступил с судна «Григорий Ловцов» в Охотском море
14:17
Общество
Фестиваль Дедов Морозов-байкеров прошел в Нижегородской области
14:16
Политика
ARD: «зеленые» готовы поддержать второй президентский срок Штайнмайера в Германии
14:15
Спорт
Российская лыжница Непряева впервые в карьере выиграла «Тур де Ски»
14:14
Общество
Профессор объяснил, что необходимо для решения проблем с водой в сельском хозяйстве Крыма
14:12
Политика
В Казахстане демонстранты начали переговоры с правительственной комиссией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Это просто аферист!»: пищевой технолог о продавце банки огурцов за 100 млн рублей
Общество
«Это просто аферист!»: пищевой технолог о продавце банки огурцов за 100 млн рублей
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Аферистом назвала ведущий научный сотрудник Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Нина Алабина жителя Московской области, выставившего на продажу банку маринованных огурцов и запросившего за нее 100 миллионов рублей.

Ранее ФАН писал об астрономической цене, которую житель Зеленограда назначил за банку заводской закатки, произведенную известным пищевым брендом в 1986 году. Своим мнением об этом курьезе поделилась эксперт в области пищевой промышленности Нина Алабина, назвавшая в беседе с корреспондентом ФАН продавца консервов аферистом и обосновавшая это тем, что подобных сроков годности для этой продукции просто не существует.

«Это просто аферист!»: пищевой технолог о продавце банки огурцов за 100 млн рублей
Pr Scr avito.ru / ООО «КЕХ еКоммерц»

«Это какой-то аферист, наверное. У нас для подобных продуктов, стерилизованных в стекле, срок годности — максимум три года. А в этом случае… 36 лет они могли храниться, если только лежали в вечной мерзлоте», — констатировала Нина Алабина.

По словам самого продавца, столь высокая стоимость его лота объясняется уникальностью товара и тем, что он единственный в мире. К тому же мужчина убежден, что данные огурцы — историческая ценность, они вполне могут стать частью чьей-нибудь коллекции.

Примечательно, что сверхвысокие цены за самые обычные товары, продаваемые частными лицами на различных интернет-площадках, уже перестали быть редкостью. Так, 2 января в Сети было опубликовано объявление о продаже подержанного плюшевого медведя по цене подмосковной квартиры. Игрушку, внешний вид которой был разработан японским дизайнером Такаси Мураками, предлагали купить за 3 785 958 рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Это просто аферист!»: пищевой технолог о продавце банки огурцов за 100 млн рублей
объявление огурцы
Комментировать