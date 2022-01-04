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MW: Алжир может отказаться от импорта российских истребителей Су-35 из-за бортовых радаров

  /   Обновлено: 04 января 2022 12:15
Армия
MW: Алжир может отказаться от импорта российских истребителей Су-35 из-за бортовых радаров
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 января. Власти Алжира могут отказаться от приобретения партии российских истребителей Су-35 поколения 4++, так как имеют претензии к бортовой электронике самолетов, предполагают авторы американского издания издание Military Watch (MW).

На протяжении всей своей независимости Алжир является крупным покупателем авиационной техники советского и российского производства, пишут аналитики MW. Эксклюзивный пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

«Парк боевых реактивных самолетов страны состоит исключительно из советских и российских образцов, а именно МиГ-29, тяжелых истребителей Су-30МКА, перехватчиков МиГ-25 и ударных истребителей Су-24», — отмечается в статье.

Однако алжирские власти могут отказаться от импорта российских Су-35 из-за их бортовых радаров, которые не оснащены технологией AESA (активная электронно-сканируемая антенная решетка), объяснили авторы из США. Истребители компании «Сухой» способны обнаруживать цели на удалении до 400 километров и без антенн AESA, но власти Алжира готовы начать поиск альтернативных вариантов усиления своих ВВС, резюмировали эксперты MW.

Ранее обозреватели EurAsian Times посоветовали пилотам истребителей F-35 американского производства избегать встреч с Су-35 в реальном бою ввиду очевидных преимуществ российских самолетов.

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