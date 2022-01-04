«Газпром» и греческая DEPA пересмотрят условия газового контракта

Москва, 4 января. «Газпром» и греческая компания Depa Commercial скорректируют условия действующего контракта на поставку газа в республику, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В рамках обновленных условий договора, срок которого истекает в 2026 году, Греции предоставят «более конкурентноспособную» цену по отношению к текущим ценам на газ в Европе. Контракт станет более привлекательным и поможет защитить греческие домохозяйства от влияния энергетического кризиса в ЕС.

В прошлом году «Газпром» экспортировал в республику рекордный объем газа — свыше 3 млрд куб. м. Президент России Владимир Путин отметил надежность российских поставок в Грецию и заявил о готовности нарастить объем.