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Политолог Кошкин назвал Украину темой возможных переговоров Путина и Шольца

Политика
Политолог Кошкин назвал Украину темой возможных переговоров Путина и Шольца
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Москва, 4 января. Российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Олаф Шольц во время возможных переговоров могут обсудить ситуацию вокруг Украины, а также экономическое сотрудничество Москвы и Берлина, заявил политолог Андрей Кошкин.

Журналисты издания Bild, ссылаясь на осведомленные источники, до этого сообщили о возможной встрече Путина и Шольца. Согласно полученной информации, переговоры могут пройти уже в январе.

По словам Кошкина, Германия является одной из самых развитых стран Европы, поэтому она заинтересована в налаживании экономических связей с Россией. Плюс ко всему Путин и Шольц могут обсудить «Северный поток — 2», поскольку этот проект может принести выгоду обеим сторонам.

Политолог добавил, что переговоры на высшем уровне, скорее всего, будут включать в себя украинский вопрос.

«Много политических проблем, связанных с ситуацией, которая разворачивается вокруг Украины. Тут нужно обсудить момент участия Германии. Она входит в «нормандскую четверку», которая решает проблемы на юго-востоке Украины», — сказал Кошкин в интервью iReactor.

Посольство ФРГ в России ранее не подтвердило информацию о возможной встрече Путина и Шольца. Так дипломаты отреагировали на материал Bild.

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путин германия шольц
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