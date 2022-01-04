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Известный благодаря фильму «Пляж» залив в Таиланде вновь открыли для туристов

Общество

Майя Бэй — очаровательная бухта на необитаемом острове Пхи-Пхи-Лей, расположенном в Андаманском море в тайской провинции Краби. Это райское местечко называют жемчужиной Юго-Восточной Азии.

Бухта прославилась на весь мир в 2000 году: здесь прошли съемки фильма «Пляж», главную роль в котором исполнил Леонардо Ди Каприо.

«Честно говоря, пляж просто великолепен. Я приехал из Кувейта, который располагается в пустыне, а тут такая потрясающе красивая природа. Прозрачная вода, скалы, зелень... Видеть всех этих людей, которым здесь так хорошо, — это по-настоящему здорово», — радуется турист по имени Ос.

Почти четыре года излюбленное путешественниками место было закрыто для посещения. Сейчас люди из разных стран добираются до Майя Бэй на лодках, фотографируются и купаются на знаменитом пляже.

«Залив Майя Бэй — потрясающий, он не похож на остальные острова в Таиланде. Я бы хотел возвращаться сюда снова и снова. Здесь невероятная природа: песок изумительный, а еще в следующий раз я надеюсь увидеть акул. В этот раз их было очень мало, но это было нечто невероятное, прекрасный опыт», — отметил турист из Египта Халифа.

Пока количество мест для желающих посетить пляж ограничено. Побывать на месте съемок легендарного фильма могут не более 4125 человек в день. При этом число отдыхающих не должно превышать 375 за один заезд.

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таиланд туризм пляж развлечения природа
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