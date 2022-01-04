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«ВСУ сфотографируются в Крыму только в качестве туристов»: политолог раскритиковал слова Зеленского
Политика
«ВСУ сфотографируются в Крыму только в качестве туристов»: политолог раскритиковал слова Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

Все попытки Украины проникнуть в Крым и Донбасс с недружественными целями обычно заканчиваются печально. Российские спецслужбы работают великолепно. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог, замглавы петербургского регионального отделения партии «Россия без коррупции» Сергей Наумов.

Так он прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

«Возможно, Зеленский на фоне падения рейтингов собрался в отставку, поэтому он и не исключил, что новый президент Украины, глядя на неэффективность антироссийской политики нынешних украинских властей, признает Крым российским и сменит воинственную риторику. Тогда, конечно, военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму, но только в качестве туристов. А если серьезно, то эти слова — не более чем популизм. Вряд ли кто-то воспринял их всерьез, даже на самой Украине», — рассказал собеседник ФАН.

«ВСУ сфотографируются в Крыму только в качестве туристов»: политолог раскритиковал слова Зеленского
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Сергей Наумов уверен, что жители Украины ждут от властей решения внутренних проблем страны, а не бравады. Сегодня очевидно, что Запад воевать за Украину не намерен.

По его мнению, все обещания, которые президент США Джо Байден дает Зеленскому, подбадривая его, — не более чем иллюзия поддержки. Кроме того, украинцы видели (на примере Афганистана), как американцы поступают со своими «союзниками».

«Сегодня мы наблюдаем желание Вашингтона продолжать диалог, стороны пытаются снизить напряжение, однако одновременно американцы прибегают к психологическому давлению. Такова их политика. Постоянно обещают новые санкции и грандиозные победы, однако пока мы видим только очередную дипломатическую победу [президента РФ Владимира] Путина», — подчеркнул политолог.

«ВСУ сфотографируются в Крыму только в качестве туристов»: политолог раскритиковал слова Зеленского
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Сергей Наумов добавил, что сейчас Запад «стравливает» Украину с Россией, использует ее ресурсы, земли, настраивает людей на войну с братским народом.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что политическая команда, которую привел во власть действующий украинский президент Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны и усталость у мирового сообщества. По мнению политика, люди, которые на данный момент находятся во главе Украины, абсолютно не соответствуют своей роли.

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Все новости / Политика / «ВСУ сфотографируются в Крыму только в качестве туристов»: политолог раскритиковал слова Зеленского
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