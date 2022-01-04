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Парламент Ливии поручил ВИК и комитету по дорожной карте назначить новую дату выборов
Весь мир
Парламент Ливии поручил ВИК и комитету по дорожной карте назначить новую дату выборов
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Тобрук, 4 января. Палата представителей Ливии приостановила заседание на неопределенный срок для решения вопроса по новой дате выборов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Депутаты накануне заслушали доклад главы Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имада ас-Саиха о провале процесса голосования. По его словам, ВИК столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы, которые заключены в трех моментах.

«Во-первых, неопровержимые и окончательные судебные постановления, вынесенные в пользу некоторых кандидатов на президентских выборах. Во-вторых, претенденты подали поддельные документы, на проверку которых у МВД не хватило ресурсов и сил. В-третьих, комиссия получила ряд угроз, из-за чего не смогла опубликовать итоговый список кандидатов», — сказал он во время выступления перед парламентом.

Исполняющий обязанности спикера палаты представителей Фаузи аль-Нувейри объявил о приостановке сессии. Он призвал Высшую избирательную комиссию связаться с комитетом по дорожной карте для определения даты выборов.

Депутат подчеркнул, что устранение форс-мажорной ситуации зависит от совместных усилий. Ответственность за допущенные ошибки несут все стороны.

Высшая избирательная комиссия признала неспособность реализовать процесс голосования, назначенный на 24 декабря 2021 года. Глава ВИК предложил перенести выборы на месяц, потребовав устранения обстоятельств непреодолимой силы до 24 января.

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