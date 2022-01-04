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Глава ливанской «Хезболлы» обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма

Весь мир
Глава ливанской «Хезболлы» обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма
Global Look Press  /  Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла обвинил Саудовскую Аравию в экспорте идеологии «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на Ближнем Востоке и поддержке террористов. Свое заявление он сделал во время речи, посвященной второй годовщине со дня убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Обращение чиновника к Эр-Рияду стало ответом на критику политических оппонентов, критикующих проиранское военно-политическое объединение за деятельность, вредившую отношениям Ливана с Саудовской Аравией, официально признавшей «Хезболлу» террористической группировкой. Выступая перед телекамерами, Насралла обратился непосредственно к главе королевства Салману бин Абдул Азизу Аль Сауду.

«Ваше Величество, террорист — это тот, кто экспортировал идеологию "Исламского государства" в мир. Террорист — это тот, кто отправил тысячи саудовцев совершать самоубийственные операции в Ираке и Сирии, и это были вы», — заявил генеральный секретарь.

При этом чиновник напомнил о деятельности монархии, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе и противодействие законным правительствам этих стран. В частности, путем поддержки различных вооруженных незаконных группировок.

Также Хасан Насралла заявил, что Эр-Рияд «берет в заложники сотни тысяч ливанцев», заманивая их на работу в своей стране, а затем угрожает им выселением. В дополнение к этому он раскритиковал саудитов за тесные связи с США и проводимую в Йемене военную кампанию против движения «Ансар Аллах».

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Федеральное агентство новостей /

Впрочем, последнее становится причиной ответных претензий в адрес ливанской организации со стороны государств Персидского залива. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт, входящие в арабскую коалицию, давно критикуют Бейрут за участие «Хезболлы» в политической жизни страны.

Разрыв отношений

В прошлом октябре на фоне дипломатического кризиса, связанного с резонансным интервью экс-министра информации Джорджа Кордахи, раскритиковавшего деятельность военного блока в Йемене, они выслали ливанских послов.

И если сначала речь шла о том, что исчерпать конфликт сможет отставка оскандалившегося чиновника, то позже глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что королевство не видит необходимости во взаимодействии с Ливаном, пока его правительство не примет «необходимые действия для освобождения страны» от влияния военно-политической организации.

На прошлой неделе король Салман вновь подтвердил эту позицию. В своей речи он обратился к Бейруту с призывом остановить «гегемонию террористической «Хезболлы» над ливанским государством».

Внутренние процессы

Это, в свою очередь, стало причиной активизации политических оппонентов исламистской организации внутри страны. В частности, все чаще в последнее время высказываются на этот счет представители «Свободного патриотического движения», одной из важнейших христианских политических партий, основанной президентом Мишелем Ауном.

Глава государства и сам высказывал свои претензии к организации за «вмешательство в дела, которые ее не касаются», обострение отношений с Персидским заливом и усиление военного доминирования над государством. Разрыв связей с богатыми монархиями особенно ощущается на фоне усугубляющегося экономического кризиса в Ливане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / Глава ливанской «Хезболлы» обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма
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