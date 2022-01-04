Глава ливанской «Хезболлы» обвинил Саудовскую Аравию в поддержке терроризма

Генеральный секретарь ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла обвинил Саудовскую Аравию в экспорте идеологии «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на Ближнем Востоке и поддержке террористов. Свое заявление он сделал во время речи, посвященной второй годовщине со дня убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Hezbollah’s Hassan Nasrallah accuses Saudi Arabia of spreading ISIL ideology across the region amid rising political tensions https://t.co/yiu4wIeYG1 pic.twitter.com/pHSFBMpjnI — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 3, 2022

Обращение чиновника к Эр-Рияду стало ответом на критику политических оппонентов, критикующих проиранское военно-политическое объединение за деятельность, вредившую отношениям Ливана с Саудовской Аравией, официально признавшей «Хезболлу» террористической группировкой. Выступая перед телекамерами, Насралла обратился непосредственно к главе королевства Салману бин Абдул Азизу Аль Сауду.

«Ваше Величество, террорист — это тот, кто экспортировал идеологию "Исламского государства" в мир. Террорист — это тот, кто отправил тысячи саудовцев совершать самоубийственные операции в Ираке и Сирии, и это были вы», — заявил генеральный секретарь.

При этом чиновник напомнил о деятельности монархии, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе и противодействие законным правительствам этих стран. В частности, путем поддержки различных вооруженных незаконных группировок.

Также Хасан Насралла заявил, что Эр-Рияд «берет в заложники сотни тысяч ливанцев», заманивая их на работу в своей стране, а затем угрожает им выселением. В дополнение к этому он раскритиковал саудитов за тесные связи с США и проводимую в Йемене военную кампанию против движения «Ансар Аллах».

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, последнее становится причиной ответных претензий в адрес ливанской организации со стороны государств Персидского залива. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Кувейт, входящие в арабскую коалицию, давно критикуют Бейрут за участие «Хезболлы» в политической жизни страны.

Разрыв отношений

В прошлом октябре на фоне дипломатического кризиса, связанного с резонансным интервью экс-министра информации Джорджа Кордахи, раскритиковавшего деятельность военного блока в Йемене, они выслали ливанских послов.

И если сначала речь шла о том, что исчерпать конфликт сможет отставка оскандалившегося чиновника, то позже глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что королевство не видит необходимости во взаимодействии с Ливаном, пока его правительство не примет «необходимые действия для освобождения страны» от влияния военно-политической организации.

На прошлой неделе король Салман вновь подтвердил эту позицию. В своей речи он обратился к Бейруту с призывом остановить «гегемонию террористической «Хезболлы» над ливанским государством».

King Salman says Saudi Arabia follows with concern the Iranian government’s policy which is destabilising regional security and stability. He urges all Lebanese leaders to stop Hezbollah’s terrorist hegemony over the structures of the statehttps://t.co/1qWAZLNE2z — Middle East Online (@meonewsen) December 30, 2021

Внутренние процессы

Это, в свою очередь, стало причиной активизации политических оппонентов исламистской организации внутри страны. В частности, все чаще в последнее время высказываются на этот счет представители «Свободного патриотического движения», одной из важнейших христианских политических партий, основанной президентом Мишелем Ауном.

Lebanon’s Bassil hits out at Hezbollah amid country’s political paralysis https://t.co/paYnoe4zQe — Isaac Luria (@dana_behar) January 3, 2022

Глава государства и сам высказывал свои претензии к организации за «вмешательство в дела, которые ее не касаются», обострение отношений с Персидским заливом и усиление военного доминирования над государством. Разрыв связей с богатыми монархиями особенно ощущается на фоне усугубляющегося экономического кризиса в Ливане.

1 Организация запрещена на территории РФ.