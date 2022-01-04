Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост грубо высказалась в адрес Бородиной

Москва, 4 января. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Лера Фрост прокомментировала скандал с телеведущей Ксенией Бородиной и ее экс-мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым. Она заявила, что давно не интересуется личностью звезды экрана.

Новый скандал вокруг Бородиной и Омарова разгорелся после того, как бизнесмен публично обвинил бывшую жену в измене с одним из его друзей. Сама телеведущая отрицает обвинения со стороны экс-супруга.

Подписчики поинтересовались мнением Фрост об этой ситуации и спросили в Instagram Stories, могла ли теледива изменить бизнесмену. В ответ блогер довольно грубо высказалась в адрес Бородиной.

«Сутулая мне давно уже не интересна. Скажу одно: то, что человек говорит о других, говорит это и о себе», — отметила экс-участница «Дома-2».

Prt Scr youtube.com / Наталия Осетрова

По словам Фрост, оскорбления в ее адрес со стороны Бородиной говорят только о самой телеведущей. Блогер добавила, что время все расставляет по своим местам. Подводя итог, бывшая участница телестройки заявила, что на этом закрывает тему «данной особи».

Примечательно, что Леру Фрост подозревали в романе с Омаровым, так как их замечали в компании друг друга. И блогер, и бизнесмен отрицают, что между ними есть какая-то любовная связь.

Ранее обвинения со стороны Курбана Омарова прокомментировал директор Ксении Бородиной Лев Смольников. Он назвал экс-супруга телеведущей «перенюханным ухолизом».