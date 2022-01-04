Петербургский СКА объявил о назначении Ротенберга главным тренером

Санкт-Петербург, 4 января. Роман Ротенберг занял пост главного тренера хоккейного клуба СКА из Северной столицы.

Пресс-служба СКА сообщила на официальном сайте о назначении Романа Ротенберга новым главным тренером команды. На этом посту вице-президент красно-синих сменил Валерия Брагина.

«В штабе СКА произошли изменения. В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946»», — говорится в заявлении.

Ближайший матч СКА в регулярном чемпионате КХЛ состоится 4 января. Петербургская команда в гостях сыграет с «Куньлунем», пишет RT. Матч пройдет в Мытищах. В 44 матчах нынешнего сезона СКА набрал 62 очка и пока занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции лиги.