Третья супруга Градского останется без наследства музыканта

Москва, 4 января. Третья жена покойного певца и композитора Александра Градского Ольга Градская не может претендовать на наследство бывшего мужа. Об этом сообщил источник ФАН, близкий к семье.

Градский и его третья супруга поделили все имущество после развода. Принадлежавший паре дом в Глаголевке в Наро-Фоминском районе Московской области почти полностью отошел Градской. Музыкант получил лишь одну десятую часть особняка, общая площадь которого составляет 1533,4 квадратных метра.

Впоследствии третья жена артиста сама продала ему свою долю, и он стал единственным владельцем. То же самое произошло и с участком, на котором стоит дом. Кадастровая стоимость особняка составляет более 36 миллионов рублей, но рыночная цена объекта в три раза больше. Участок по кадастру оценивается в 6 миллионов рублей.

Претендовать на наследство Градского могут только его дети от третьей жены. Например, сын и дочь музыканта могут получить права на его творческое наследие.

Напомним, Александр Градский скончался в конце ноября прошлого года. Артист оставил после себя налоговую задолженность, превышающую 500 тысяч рублей, но его вдова Марина Коташенко уже выплатила долг.