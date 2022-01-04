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Аналитики Energy Intelligence не ждут сюрпризов от предстоящей встречи министров ОПЕК+

Экономика
Аналитики Energy Intelligence не ждут сюрпризов от предстоящей встречи министров ОПЕК+
Global Look Press / ТАСС  /  Bernd von Jutrczenka / Oli Scarff

Москва, 4 января. Аналитики агентства Energy Intelligence прогнозируют, что в ходе очередных переговоров министры ОПЕК+ примут плановое решение ослабить ограничения по добыче нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщает OilCapital.

В Energy Intelligence не исключают, что высокие цены подтолкнут к принятию более решительных мер по наращиванию добычи. Аналитики считают, что на ослабление ограничения сверх согласованного плана должны повлиять какие-то весьма серьезные дополнительные факторы.

На данный момент нет никаких признаков, указывающих на увеличение добычи сверх плана. В последнем ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти, спрос на черное золото, добываемое странами организации, в ближайшем квартале снизится примерно на 1,27 млн б/с. Аналитики Energy Intelligence согласны, что ОПЕК+ сталкивается с серьезными проблемами. В то же время они признают, что альянс находится на более прочной основе, чем год назад.

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что нефтяная политика Соединенных Штатов попала под влияние ОПЕК. Он осудил решение действующего главы государства Джо Байдена выпустить 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса ради снижения цен на черное золото.

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аналитика добыча нефти ОПЕК+
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