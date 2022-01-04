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Голландский журналист Ван де Бек высмеял «удивительные» показания свидетелей по делу MH17

Политика
Голландский журналист Ван де Бек высмеял «удивительные» показания свидетелей по делу MH17
Новостное агентство «Харьков»

Амстердам, 4 января. Нидерланды не сумели предоставить криминалистические доказательства происхождения «российских ракет» по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году, написал голландский журналист Эрик Ван де Бек в Twitter.

По словам эксперта, в Нидерландах все убеждены, что самолет якобы сбили «российской ракетой». Это происходит потому, что граждане не слышали альтернативные версии. Однако Амстердам за все годы расследования не сумел предоставить криминалистические доказательства происхождения «российских ракет».

Эрик Ван де Бек также высмеял некоторые «удивительные» показания свидетелей по делу MH17.

«Некоторые вещи настолько прекрасны, что иногда я сомневаюсь, что правильно расслышал. Например, коронный свидетель «M58» сказал, что смертельный «Бук» был выпущен 16 июля, а не 17 июля. Я послушал в ответ. Правильный. Суд постановил, что это так», — заключил журналист.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал неприемлемыми попытки суда по MH17 обвинить во всем Москву. По его словам, Россия внимательно следит за процессом, поскольку в нем фигурируют ее граждане.

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суд mh17 нидерланды
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